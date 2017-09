Brie mine: kaas kan goed zijn voor je gezondheid

Say cheese, want we hebben goed nieuws over je favoriete verslaving. Kaas kan namelijk goed zijn voor je gezondheid. Wij zeggen een goede reden om nog wat extra kaas over je pizza of pasta heen te gooien.

Uit onderzoek gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition komt namelijk naar voren dat veel kaas in je dieet voor positieve effecten op je gezondheid kan zorgen. Daarnaast kan het je zelfs beschermen tegen hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten.

Kaasonderzoek

Onderzoekers aan de Universiteit van Kopenhagen hebben dit getest door 139 gelukkige volwassen uit te nodigen om 12 weken onderdeel te zijn van een proces. Hierin werd getest wat het effect is van vette kaas op het lichaam. Ze werden opgedeeld in drie groepen, waarbij de eerste groep 80 gram vette kaas per dag moest eten, de tweede groep 80 gram vetarme kaas en de laatste groep helemaal geen kaas. We hebben medelijden met de laatste groep.

Brie mine

En wat blijkt? Bij geen enkele groep was een significant verschil meetbaar in hun ‘slechte’ cholesterol. Naast dat het dus niet slecht voor je is, wordt het nog beter. Bij de groep die vette kaas at was er namelijk zelfs een toename meetbaar in ‘goed’ cholesterol. Dit stofje beschermt je tegen hart- en vaatziekten en metabole ziekten. Dus pak dat extra blokje kaas, gooi die geraspte kaas overal overheen: cheese is niet alleen life, het is ook nog goed voor je!

Friday Feels 🙌🏻 weekend come at me baby!! #plattersonpoint #briemine #cheeseyweekend #cheesepuns #tgif Een bericht gedeeld door PlattersOnPoint (@plattersonpoint) op 24 Aug 2017 om 7:20 PDT

