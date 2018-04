Zo maak je jouw haarborstel weer goed schoon

Je kunt alle haren er wel proberen uit te halen, maar toch blijft er vaak een viezig laagje achter. Om je haarborstel écht goed schoon te krijgen, kun je het beste het volgende doen.

Jochen Vanhoudt, de kapper van veel bekende Vlamingen, geeft een aantal tips. Ten eerste kun je me een wat grovere kam al de grootste restanten van bijvoorbeeld haarlak of gel eraf krijgen.

Schoonmaken

Maar je zult zien dat er nog heel veel viezigheid op de borstel achterblijft. Mocht het nu wel meevallen, dan kun je gaan voor een simpel sopje van shampoo. Jochen legt uit: ‘Ik werk vaak met shampoo en neem er nog een tweede borstel bij. Schuur ze even over elkaar, zo worden ze tegelijkertijd gepoetst.’ Heeft jouw borstel nu al heel lang geen schoonmaak gehad, dan moet je grover geschut inzetten. ‘Doe een druppeltje Dettol in een emmer met warm water en laat de borstels er een nachtje in weken. De volgende dag kun je er met een andere borstel over strijken en komt alles los.’ Wel moet je daarna alles goed afspoelen met water.

