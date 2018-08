Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Het is een prima dag om iemand om een gunst te vragen. Niet elk moment is daar even geschikt voor, maar de sterren zijn je nu gunstig gezind. Loop niet iedereen voor de voeten met jouw problemen. Oud zeer valt niet zo gemakkelijk op te lappen. Maak hangende zaken af en kom jouw beloftes na. Wordt het geen tijd dat jij je prioriteiten eens op een rijtje gaat zetten?

Geen Boogschutter maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker