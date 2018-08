Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je pessimistische stemming van vandaag zou jou tot een voorzichtigheid aan kunnen zetten waardoor je een unieke kans mist. Dit zou jou op zijn beurt kunnen sterken in je pessimisme. De cirkel is dan rond. Het is zaak om deze cirkel te doorbreken. Het kan vandaag zo zijn dat je gedwongen bent je mening te geven, in de wetenschap dat deze niet strookt met die van het merendeel van de mensen om je heen. Als niemand achter je staat, sta dan achter jezelf!

Beeld: Sanne Bakker