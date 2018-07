Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je loopt rond met bepaalde ideeën, maar de tijd is er eigenlijk nog niet rijp voor. Je kunt het beter nog even uit laten kristalliseren, zodat je op een ander moment goed beslagen ten ijs komt. Je loopt als het ware voor op de rest. Een emotioneel probleem kan gemakkelijker opgelost worden wanneer je eerlijk bent over je behoeften. En dan moet je vooral eerlijk tegen jezelf zijn. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Probeer je niet mooier voor te doen dan je bent.

Beeld: Sanne Bakker