1 april-grap wordt werkelijkheid: Zuivelhoeve verkoopt boerenyoghurt met Licor 43

Wat begon als grap, is toch realiteit geworden. Nadat Zuivelhoeve in aanloop naar 1 april op Facebook bekendmaakte met Licor 43-yoghurt op de proppen te komen, barstte socialmedialand los. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen.

Het begon allemaal met de deze Facebookpost:

Duizenden likes en tienduizenden reacties later kon het zuivelmerk er niet meer omheen: die boerenyoghurt met Licor 43 moest en zou er komen. En dus maakte eigenaresse Jacinta van de Zuivelhoeve-winkel in Almelo gisteren op Facebook bekend dat ze alcoholische yoghurt nu écht verkoopt. ‘Sindsdien loopt het storm,’ vertelt ze aan VIVA terwijl ze de laatste twee emmers yoghurt van de eerste lading aan een klant overhandigt. ‘Ik heb al dertig emmers verkocht – dat is heel veel, want ik heb maar een klein winkeltje. Gelukkig heb ik net weer een voorraad van 100 liter ontvangen, dus ik kan weer even voort.’

Ook in verschillende andere Zuivelhoeve-winkels in Nederland ligt de yoghurt – met handgeschreven sticker, want er is (nog) geen gedrukt exemplaar – inmiddels in de schappen. Welke locaties wel en niet meedoen is niet bekend, dus dat zal je in je eigen omgeving moeten checken. ‘Wel weet ik uit mijn hoofd dat Borne en Rijssen meedoen,’ vertelt Jacinta.

Zelf denkt de verkoopster dat de yoghurt niet vast in het assortiment verschijnt. ‘Ik vermoed dat het om een eendagsvlieg gaat. Maar wie weet, als de verkoop zo door blijft gaan… Ik kan me voorstellen dat het een lekker toetje is op een warme zomerdag, na het barbecuën.’

Beeld: Sanne Bakker