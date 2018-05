5 boeken die ideaal zijn om met de zomerse temperaturen te lezen

Met de zomerse tempaturen is het heerlijk om je terug te trekken in de zon met een heerlijk boek. Benen gestrekt, zonnebril op, een lekker drankje bij de hand en lezen maar.

Sinds de zonnestraaltjes van vorige zomer zijn er heel wat boeken verschenen. Zie je door het bomen het bos niet meer? Geen probleem, wij hebben de boekentips voor je op een rijtje gezet.

1. Duingras – Jackie van Laren

Jackie van Laren neemt je in dit eerste deel van een serie mee naar een Nederlands waddeneiland. Hoofdpersonage Wende weet even niet meer wat ze moet doen als haar vriend het plotseling uitmaakt. Als ze eerlijk tegenover zichzelf is, is ze daar oké mee. Ze voelt geen tranen opkomen of een gevoel van verlies. Toch is ze toe aan wat rust in haar hoofd en daarom besluit ze heel – tegen verwachting van haar familieleden in – een vakantie te boeken naar een waddeneiland. Eenmaal op plaats van bestemming wordt deze rust verstoord door Vincent en Axel, die de tent Grote Vis onderhouden. Alleen is dat gezelschap nu ook weer niet zo erg. Duingras kost €10,- bij bol.com

2. De zeven zussen – Lucinda Riley

‘De zeven zussen’-reeks heeft in korte tijd al veel fans aan zich weten te binden, maar wie weet ben jij de volgende. In het eerste deel neemt de oudste zus Maia je mee op een trip de wereld over. Nadat vader Pa Salt is overleden, krijgen alle zussen de bouwstenen in handen om uit te zoeken waar vandaan ze geadopteerd zijn. Maia’s roots blijken in Rio de Janiero te liggen en dat leidt samen met schrijver Floriano tot een bijzondere reis. Zo komt ze tot de ontdekking hoe het haar overgrootmoeder Bell in de jaren ’20 in Parijs verging. De zeven zussen kost €19,99 bij bol.com. Deel twee Storm en deel drie Schaduw zijn ook al uit.

3. Het paradijs – Suzanne Vermeer

Houd je meer van spannende boeken met een zomers tintje? Dan zijn de boeken van Suzanne Vermeer meer jouw ding. In ‘Het pardijs’ besluit Mark om samen met zijn beste vriend naar Griekenland te vertrekken. Alleen als zijn moeder Lize kort voor zijn terugkomst niet meer van hem hoort gaan haar alarmbellen rinkelen. Ze besluit om zonder de hulp van instanties naar Griekenland te vertrekken, waar ze een privédetective hoort om de onderste steen boven te krijgen. Ziet ze haar zoon ooit nog terug? Het paradijs is voor €15,- te koop op bol.com

4. Ik wil ook zo’n man – Ellen Berg

In ‘Ik wil ook zo’n man’ vinden de ouders van Charlotte het genoeg geweest: ze is inmiddels 39 en het is tijd om zich te settelen. Daarom besluiten zij een date voor hun dochter te regelen die natuurlijk aan alle eisen voldoet. Maar liefde valt niet de dwingen. Zo blijkt wel als Charlotte verliefd wordt op loodgieter Uwe. En dat geldt andersom net zo. Alleen is dit niet gedoemd te mislukken? Ik wil ook zo’n man kost €19,99 bij bol.com.

5. Nooit meer – Colleen Hoover

Ben je op zoek naar een boek met een serieus onderwerp dat op een luchtige manier wordt gebracht? Dan is ‘Nooit meer’ van Colleen Hoover mischien wat voor jou. Lily ontmoet op een moment dat ze het minste verwacht neurochirurg Ryle. Hij is assertief, koppig en een tikje arrogant, maar tegelijkertijd ook gevoelig, briljant en dol op Lily. Er ontstaat een bijzondere relatie, die Lily terug doet denken aan haar verleden inclusief haar eerste liefde Atlas. Nooit meer kost €17,50 bij bol.com.

Beeld: iStock