Blog Marjolijn: ‘Je kunt op basis van een babyfoto van de donor een geschikte match zoeken!’

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen over het moment dat ik voor mezelf had besloten om (als het me gegund zou zijn) single mama te worden. Mijn voorbereidingen voor een baby waren getroffen.

Lees ook:

Blog Marjolijn: ‘Ik ben single mama en ik bepaal lekker alles zelf’

Mijn ovulatie en cyclus waren regelmatig, en ik wist dus exact wanneer één en ander zou plaatsvinden. In een app op mijn telefoon hield ik deze data bij. Het was tijd: ik kon plannen wanneer ik mijn eerste bestelling kon doen. Hiervoor was natuurlijk nog wel een donor nodig; dat bleek toch wel een bijzonder proces…

Ik ging dus op zoek naar de juiste donor en startte daarvoor met het aanvinken van kenmerken die ik belangrijk vond. Denk bijvoorbeeld aan: opleidingsniveau, lengte, kleur ogen en haar, afkomst et cetera. Toen ik mijn keuzes had gemaakt, kreeg ik een enorme lijst onder ogen met stoere, fictieve Scandinavische jongensnamen: van Lars tot Thor.

‘Baby’s keuren op uiterlijk vond ik te ver gaan’

Er was ook een optie om een babyfoto van de donor te zien. Je bestelling wordt dan wel direct wat prijziger, maar misschien kon ik dan wel een beetje inschatten hoe iemand er nu uit zou zien, dacht ik. Dus ik klikte dat ook maar aan. Toen bleek dat ik mijzelf erop betrapte dat ik baby’s keurde op uiterlijk, besloot ik direct dat dat te gek werd. Het was in mijn ogen onethisch en ik vond dat echt niet kunnen. Ik zette de optie babyfoto’s toch maar uit en besloot alleen de basic informatie over mijn donor te willen weten.

Gele kisten in de hal

Donorzaad is er in vele soorten en vele maten. Het is belangrijk om je goed in te lezen in de typen zaad. Dat heb ik gedaan en kwam erachter welk type voor mij van toepassing was. Omdat ik zelf alle handelingen zou verrichten, hoefde ik geen ‘schoongemaakt’ zaad te bestellen. De zaadactiviteit hoefde ook minder hoog te liggen dan bijvoorbeeld nodig zou zijn voor een IVF-verwekking. Te actief zaad kan zelfs juist tegenwerken wanneer je probeert zwanger te worden. Deze zaadactiviteit drukken ze uit in ‘motiliteit’. MOT5, MOT10, MOT20 en ga zo maar door. Voor mij was het een wirwar aan medische begrippen.

Nu ik alles voor mezelf goed op een rijtje had en ik wist op welke dag het bezorgd moest worden, kon ik echt gaan beginnen. Ik had een donor voor mijn baby gekozen, stopte de rietjes in mijn winkelmandje en betaalde. De verzending kun je op twee manieren aanpakken: het ligt eraan hoelang de reis naar je toe zou gaan duren en of het dan volledig bevroren van A naar B zou komen. Ik heb gekozen voor de betrouwbaarste: de inmiddels beroemde ‘gele kist’. Een paar dagen na het bestellen stond de grote gele kist in de hal tussen mijn schoenen. Mijn neef werkt bij de koerier die de kisten in Nederland bezorgt. Hij zei: “Aha, dat zit er dus in die kisten. Ik vroeg het me altijd al af!” Blijkbaar gaan er dus meer kisten rond in Nederland dan ik dacht.

IUI DIY

De inseminatie wilde ik verrichten via de IUI-methode (intra-uteriene inseminatie). Dan wordt het zaad rechtstreeks in de baarmoeder ingebracht. Je hebt dan meer kans om zwanger te raken. IUI gebeurt vaak in een kliniek, maar ik vond dat onzin. Het is een ingreep van niets en eenvoudiger dan een uitstrijkje. Ik heb het dus gewoon zelf gedaan en online een doe-het-zelf pakketje gekocht in Duitsland.

Met de benen omhoog

Het was D-day en ik werd best emotioneel. Het was een hele rare gewaarwording want ik besefte me wat er daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Misschien werd er wel een baby gemaakt. Er werd iets van een onbekend iemand in mijn lichaam gestopt en dat voelde heel apart. “Niet teveel bij nadenken”, zei ik tegen mezelf en dat lukte. De klus was snel geklaard, net als in het echte leven! Ja, flauw, ik weet het, maar een beetje humor mag toch wel? Met mijn beste vriendin heb ik nog een paar foto’s gemaakt met mij en de gele kist. Daarna heb ik met mijn benen omhoog in een soort yogastand tegen de muur gestaan. We proostten op de gebeurtenis tijdens een etentje. Proost! Met wellicht mijn laatste wijntje voor een lange tijd…

‘Ik ben nog nooit zo ongeduldig geweest’

De weken die volgden duurden zo lang, ik ben nog nooit zo ongeduldig geweest. Weken voelden als jaren. Met een vroege zwangerschapstest kon ik tot vier dagen eerder testen en hoefde ik maar tien dagen te wachten. De dag was aangebroken dat ik kon testen en ik voelde me als een klein meisje op haar verjaardag. Ik pakte snel alles uit en voerde de langverwachte test uit. Het werd snel duidelijk… ‘NIET zwanger’ stond er in het schermpje. Geen baby. Dat was balen! Ik had blijkbaar de illusie dat ik in één keer zwanger zou zijn. Ik weet niet waarom. Het was echt een grote teleurstelling voor me.

Ik was al met van alles en nog wat bezig: had rondgevraagd naar een goede verloskundige en gelezen over bevallen in mijn woonplaats. Ik wist welk ziekenhuis goed aan stond geschreven, maar dit kon, net als het zaad, voorlopig weer in de ijskast. Aftellen tot de volgende ovulatietest met een smiley dan maar. Mijn leven ging vanaf nu in perioden van twee weken aan me voorbij. Steeds twee weken tot de ovulatie gevolgd door twee weken tot de zwangerschapstest. Dit lijkt heel zakelijk en dat is het ook, maar in mijn geval kan dat helaas niet anders. Het hoofdingrediënt voor succes is goed in kaart brengen wat de belangrijke dagen zijn.

Je kunt mijn verhaal volgen, over twee weken vertel ik verder. Ik vind het geweldig dat je dat doet. Ben je zelf een single vrouw met een kinderwens die met de gedachte rondloopt om de sprong te wagen? Dan hoop ik dat mijn verhaal iets bijdraagt aan het maken van je beslissing, wat die ook zal zijn.

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.