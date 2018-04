Blog Marjolijn: ‘Pimpelpaarse voetjes en antibiotica’

Even een weekje off the radar geweest. Ik ben zelf denk ik al een week of drie à vier chronisch verkouden. Of het hooikoorts is of gewoon een kdv-virus: ik weet het niet. Maar het is dusdanig dat ik de meeste poepluiers de afgelopen weken nogal eens te lang door heb laten lopen.

Geen koorts dus niet ziek, maar mijn kleine Mick wel. Hij had vorige week ineens zo’n hoge temperatuur dat ik zo net voor het weekend dacht dat het wel handig was om even langs de huisarts te gaan. Er was een keelontsteking op komst dus gelukkig kreeg hij een kuurtje. Dat had hij al heel lang niet gehad, dus was ik er blij mee. Hij was zo zielig en zo vreselijk ziek van die keelpijn – naar hoestje erbij – maar zaterdag gelukkig alweer redelijk opgeknapt. Baby M snottert net als ik onschuldig, maar flink mee. Dus we zijn alle drie niet in topconditie op het moment.

Stempelen

Doordat Mick veel sliep afgelopen week had ik eindelijk even de tijd om een knutselprojectje met de kleine meid af te maken. Ik wilde als cadeautje voor iemand een voetje van haar stempelen. Als je recentelijk mijn Instagram hebt gecheckt dan weet je dat haar voetjes een hoge aaibaarheidsfactor hebben. Maar goed, ik zou dus gaan stempelen. Ik toverde wat stiften uit de kast en kleurde haar voetjes roze en paars en hup, stempelen maar. Even afwassen en klaar. Maar die kleine voetjes bleven fuchsiaroze en pimpelpaars. O jee!

‘Google was mijn beste vriend’

Ik raakte lichtelijk in paniek, want ja, slijten doen babyvoetjes niet echt he. Google was mijn beste vriend en via ‘Oma weet raad’ las ik de tip: melk. Huppekee, in de melk ermee. Wonderbaarlijk genoeg hielp het, de voetjes waren weer verantwoord babyroze. Mental note for mommy: waterverf kopen voor knutselprojecten of vragen aan de leidsters op de opvang of ze willen helpen.

Gezond koken

De weken van ‘semi in de lappenmand liggen’ waren pittig. Je wil toch steeds dat in ieder geval de kids goed te eten en drinken krijgen. Met baby M niet zo’n probleem, maar met Mick natuurlijk een ander verhaal. Ik wil altijd gezond koken en had daar echt zo weinig zin in. Boodschappen doen is al een van mijn grootste ergernissen dus die laat ik altijd – klikkerdeklik – komen via Picnic. Maar op een gegeven moment ben ik dan ook inspiratieloos, hoor. Pasta, wraps, nasi en dan ben ik er wel zo’n beetje. Want ik haat Hollandse pot. Voordat ik weer ging werken heb ik me eens verdiep in de verschillende maaltijdpakketten. Zou dat wat zijn voor me? Ook eens gegoogled welke goed zijn.

‘Zo’n pakket laat je geen eten verspillen’

Ik nam een proefabonnementje op Hello Fresh. En op de Krat en Marley Spoon. Ik zal niet urenlang kletsen over alle recepten en wat ik er nou van vond, mijn volgers lezen dat wel in mijn blog, maar mijn favoriet was toch echt wel Marley Spoon. Zo’n proefabonnementje kun je met een beetje geluk voor bijna niets afsluiten en ik werd helemaal vrolijk van hoe gezond en vers het was. Hebben jullie ervaring met dit soort services en wat vinden jullie? Normaliter kook ik een pan voor zes man of zo, dan houd ik heel veel over. Zo’n pakket laat je geen eten verspillen, dat vind ik in deze tijden wel een groot goed.

Dus ondanks zware weken qua gezondheid in huize The Single Mama, heeft de online wereld me er weer eens doorheen gesleept. Hoe fijn is het dat je anno 2018 alles op ieder moment kunt laten bezorgen? Voor een single moeder als ik echt een uitkomst. Een karretje in een supermarkt met een baby en een tweejarige is eigenlijk geen doen!

Fijn Oranjeweekend, ik ga tompoucen bestellen!

