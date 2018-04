Blog Marjolijn: ‘Opgetut en in het nieuw gestoken mijn eerste werkweek in’

Wat was ik bang om me te verslapen dinsdagochtend! Gelukkig ging het helemaal goed en startte ik vol goede moed mijn korte werkweek. Door Tweede Paasdag was dit een fijne week om te beginnen. Ik was sinds eind november niet meer op kantoor geweest dus het was best vreemd om weer plaats te nemen achter mijn pc.

De wekker ging om 5.45 uur. Dat was afzien want baby M had me zo’n beetje de hele nacht wakker gehouden. Rustig opgestaan, uitgebreid de tijd genomen om mijn vermoeide gezicht te voorzien van een make-upje, haartjes mooi in de krul: good to go. Toen baby M gevoed, aangekleed en in het autostoeltje klaargezet voor vertrek. Mick wakker gemaakt, pap erin en gaan met die banaan. Stipt om 7.15 uur de kids afgeleverd op de opvang en ik was keurig op tijd, net voor de file, op kantoor.

Goed geshopt is het halve werk

Eindelijk had ik mijn nieuwe kleren aan. De afgelopen maanden thuis deed ik het met jeans en een oud shirt, omdat alles toch binnen no time weer bevuild was met babyspuug. Ik voelde me weer even ‘Mar de vrouw’ naast ‘Mar de moeder’!

Een paar weken geleden heb ik mijn hele kledingkast drastisch leeggeruimd. Impulsaankopen die ik nooit droeg, afgedragen kleding: alles heb ik weggedaan. Tijd voor vrolijke, nieuwe en bovenal comfortabele kleding. In de laatste twee weken van mijn verlof heb ik het ervan genomen en ben ik flink aan het shoppen geslagen. Ik belandde onder andere in winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam en heb de leukste outfits gescoord.

Comfortabel achter mijn bureau

Hieronder zie je wat ik mijn eerste werkdag aanhad. Een heerlijke zachte, wijde jogger-like broek met een fleurige bomber. Het jasje heeft een heel bijzondere print en ik draag er een kekke denimblouse onder. Allemaal van Sandwich fashion. Een label waarvan ik tot voor kort dacht dat het voornamelijk gericht was op oudere vrouwen, maar niets bleek minder waar. Het oer-Hollandse label is volledig aan het verjongen. En laat het nu net zo zijn dat ik exact tot hun doelgroep behoor: een (werkende) dertiger op zoek naar comfortabele, goed passende kleding!

Ik heb niet het lichaam dat je kosten wat het kost in H&M en Zara outfitjes moet willen proppen. Daar ben ik gewoon te oud voor en het zit gewoon vaak niet lekker. Dit is een sportief setje, hartstikke vlot en toch ook prima voor op kantoor, want witte sneakers mag bij ons best. En natuurlijk weeg ik wel af wat ik die dag te doen heb en wat voor outfit daar dan wel of niet bij past.

‘Ik wil al snel weer van alles te doen hebben’

De pasvorm van deze outfit is gewoonweg fantastisch. Ik paste voor het eerst na mijn bevalling weer gewoon in maatje 38, extra trots stapte ik daarom dinsdag de auto in, in mijn nieuwe setje. Ik voelde me lekker en had zin om weer te beginnen. Het was een rustige eerste werkdag en heb lekker veel gekletst met collega’s. Je moet toch weer even je plek zien te vinden als je zolang bent weggeweest. Iedereen heeft zijn of haar eigen klusjes en ik probeer daar langzaam weer mijn weg tussen te vinden. Ik ben alleen altijd wat rusteloos dus wil al snel weer van alles te doen hebben. Ik denk dat ik over een paar weken niet beter weet en dat ik weer lekker filmpjes aan het maken ben.

Ik ging eerder weg van mijn werk om te kolven. Pff dat is wel weer even een dingetje hoor, werken en borstvoeding geven. Ik heb het net volgehouden tot 15.00 uur en toen knapte ik bijna uit elkaar van boven (sorry voor de ‘TMI’!).

Toen ik de kleintjes ging halen was baby M zo lief aan het lachen naar me. Ik smolt! Wat had ik haar gemist en Mick natuurlijk ook. Maar van de kleine meid was ik het nog niet gewend om haar een dag te moeten missen. Ze had het erg goed gedaan op de opvang en ik heb haar eerst een tijd innig geknuffeld.

Van campingoutfit naar office diva

Woensdag was ik vervolgens vrij, donderdag werkte ik thuis in campingoutfit en vrijdag mocht ik weer een mooi setje uit mijn kast plukken. Een heerlijke strakke lederlook legging – enige dat mijn ‘kast-opruimsessie’ heeft overleefd – van een van de Heidi Klum voor Lidl collecties. Met daarboven een supertoffe sweater die ik toevallig ook bij Sandwich scoorde.

De stoere achterkant heeft van boven tot onder een rits. Om het net wat gekleder te maken heb ik er een los blousekraagje bij gekocht. Met dit kraagje tover je iedere outfit om in een ‘office worthy’ setje! Vrijdag was het eigenlijk een zelfde dag als dinsdag. Bijpraten en bijlezen wat er de afgelopen tijd is gebeurd en veranderd. Hij is voorbij, mijn eerste werkweek na mijn verlof. Dat viel reuze mee. Op naar de volgende, ik heb in ieder geval nog een kast vol nieuwe kleding om de komende tijd mee te pronken!

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.