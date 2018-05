Blog Marjolijn: ‘Mama heeft een slipje aan’

Woensdagochtend, mijn vrije dag. Het weer was stralend en ik hoorde Mick op zolder al enthousiast ‘mama, mama!’ roepen. Ik had mijn zomerjurk al aan en was al helemaal opgetut en wel. Komt niet vaak voor dat ik voor 12.00 uur tijd heb om in de spiegel te kijken en iets aan mezelf te doen.

Ik haalde Mick uit bed en hij was helemaal vrolijk. Korte broek aan, t-shirt en sandaaltjes. Mick zei: ‘Mickey slipje aan!’ Mick zegt geen slippers, maar slipjes. Vervolgens zegt hij: ’Mama ook slipje aan.’ Waarop ik zeg: ‘Jazeker, mama ook slipje aan.’ Hilarisch hoe je kinderen je soms kunnen ontroeren en laten lachen tegelijk.

Op naar het winkelcentrum

Allemaal aangekleed, op naar het winkelcentrum want ik moest nog van alles kopen. Baby M. groeit hard en heeft nog niet veel in maat 62, dus ben ik gaan speuren. Daarnaast kon Mick ook wel wat nieuws gebruiken. Omdat ik vind dat kinderkleding niet allemaal altijd zo duur hoeft te zijn heb ik voor haar een paar hele leuke dingetjes gescoord bij Zeeman. Waar je je vroeger nog schaamde als je iets van Zeeman had, is het nu hip om daar te shoppen lijkt het wel.

Ik vind het leuk om de relatief goedkope aankopen met een gaaf merk te combineren. Nu ben ik fan van Moodstreet dus heb ik voor Mick en baby M. daar ook allebei nog iets moois gescoord.

Tot slot heb ik nog een mega schattig linnen pofbroekje met bretels gekocht voor baby M. uit grootmoeders tijd zeg maar. Heel erg leuk uit een speciale collectie van Prenatal ‘Sweet Petit’. Als ze dat aanheeft smelt ik, zo lief!

Maar na winkel in winkel uit merk ik dat baby M. begint te kreunen en ja hoor: ‘Whèèèèèèh.’ Shit, ik moet ook nog naar de supermarkt. Mick wilde ook nooit lang in de wandelwagen. En baby M. lijkt dezelfde kuren te vertonen als ik iets te lang stilsta.

‘Mijn kind heeft geen honger verdorie!’

Eenmaal in de supermarkt wordt het geluid uit kinderwagen steeds intenser. En ik op mijn beurt steeds opgefokter. Mensen kijken. Ik zet de boodschappen op de lopende band en dan komt-ie hoor, de meest gevreesde en irritante opmerking die mensen op zo’n moment kunnen maken: ‘Ahhhh dat is nog een heel kleintje, die heeft honger!’ Dan kook ik zowat. ‘Fijn, dat jij weet wat mijn kind nodig heeft. Ik had haar een half uur geleden nog aan de tiet hangen hoor!’ En daarvoor had ze heerlijk vier uur achter elkaar geslapen. Mijn kind heeft geen honger verdorie en is ook niet moe!

‘Hoe zou jij je voelen als je niet kan poepen?’

Ik bijt zowat mijn tong eraf, maar blijf vriendelijk lachen. Het gaat een keer gebeuren dat ik me op zo’n moment helemaal laat gaan. Dat ik dan zeg: ’Nee mevrouw, mijn kind heeft drie dagen niet gepoept en zit helemaal vol. Hoe zou jij je voelen als je niet kan poepen?’ Maar vooralsnog red ik het nog om beleefd te blijven. Mensen denken altijd maar dat ze het beter weten. Denk je dat zo’n moeder zich op zo’n moment fijn voelt als een baby alles bij elkaar schreeuwt? En denk je dat het dan helpt dat jij daar nog een schepje bovenop doet? NEE!!! Zo, dat is eruit!

Boodschappen ingepakt en hup, met sirene baby M. aan onderin de wagen rennen naar huis. Het is me toch gelukt op mijn vrije dag met twee kleintjes kleding te shoppen, boodschappen te doen en vriendelijk te blijven lachen. En dat allemaal op mijn slipjes! Tijd om te genieten van onze nieuwe tuin en lekker helemaal niks doen.

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

