Blog Marjolijn: ‘Waar is Jo Frost als je haar nodig hebt?’

Mick had deze week de waterpokken, maar hij heeft deze tijd glansrijk doorstaan. Eigenlijk niet gekrabd, dus deze kunnen we weer afvinken van ons lijstje kinderziekten! Baby M. leek ook even bultjes te krijgen, maar het ziet er naar uit dat het bij haar (nog) niet doorzet. Ik ben blij dat Mick er zo makkelijk mee omging, met zijn moods van de laatste tijd hield ik mijn hart vast.

Lees ook: Blog Marjolijn: ‘Mama heeft een slipje aan’

Momenteel merk ik best veel van de ‘terrible two’s’ bij Mick. Hij is erg dwars en luistert slecht. Als ik hem naar bed breng en zijn luier verschoon, schopt hij alle kanten op. Zoveel kracht in zo’n klein mannetje. Als een pro-bokser mijd ik dan zijn onverwachte bewegingen. Links, rechts en weer naar links.

‘Hij maakt er een heel circus van’

Eenmaal in bed doe ik de deur dicht en dan begint het: ‘Kreun, mekker schreeuw’, ‘Wat is er Mick?’ ‘Drinken!’ Oké, dan geef ik een slokje, daarna dan écht slapen. Nee hoor, dan dit, dan dat. Hij maakt er een heel circus van, maar als ik dat eerste slokje niet geef, dan begint hij weer met zijn krijsorkest.

Straffen

Als ik ‘s ochtends wakker word hoor ik uit zijn kamertje al ‘NEEEEEE! NEE!……. NEE!’ Aan de ene kant moet ik er om lachen van binnen, aan de andere kant denk ik stiekem: ‘Straks wordt hij zoals die vreselijke kinderen die je bij Nanny Jo voorbij ziet komen op tv.’ Hoe ‘straf’ je zo’n kleintje? Hij is nog maar twee! En straffen, straffen, waar hebben we het over? Ik wil gewoon dat hij luistert. Dat deden wij vroeger toch ook?

Alle gekheid op een stokje. Ik vind het best moeilijk hoe ik hem het beste kan benaderen als hij weer zo chagrijnig is. Hij is nog maar twee, apart zetten doet niet veel. Negeren op zich wel en afleiden helpt ook wel, maar je kunt toch dat hele rebelse gedrag niet onbenoemd laten?

‘Staat hij ineens de hond op zijn kop te slaan!’

Vanmorgen, toen ik me even snel aan het aankleden was, riep hij van beneden: ‘Ik ga Fitch au doen!’ Fitch is onze golden retriever. Kijk ik naar beneden, staat hij daar Fitch een beetje te meppen op zijn kop. ‘Mick niet doen, Mama zegt nee.’ Trommeldetrommel op dat arme beest, Mick zet nog een tandje bij! Pfff, ik loop naar beneden en zet hem ergens waar hij niet uit kan komen. Hij gilt alles bij elkaar. Alsof-ie vermoord wordt. Hoewel we in redelijk nieuw huis wonen, met betonnen muren, ben ik toch bang dat de hele buurt meegeniet.

Crèche

Hij zal ook een hele hoop zien en leren van andere kinderen op de crèche denk ik. Met sommige kindjes heeft hij echt een haat liefde-verhouding, met andere kindjes speelt hij super lief zonder ruzie.

‘Mick is gek op zijn moeder’

Thuis probeer ik echt heel bewust de aandacht tussen beide kids goed te verdelen. Baby M. ligt soms ook een tijdje te huilen als ik Mick in bad doe. Ik weet dat dit een fase is, dat zegt iedereen ook wel, maar leuk is anders. Daar staat wel tegenover dat Mick ook zomaar naar me toe kan komen en zeggen: ‘Mama je bent heel lief!’ Dat maakt dan alles weer goed. Mick is gek op zijn moeder. Oké, het is een fase, laten we het daar maar op houden!

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.