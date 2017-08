Blog Marjolijn: ‘Ik wil me weer even helemaal vrouw voelen’

In mijn vorige blog schreef ik over mijn zorgen over de gezondheid van mijn kind. Zorgen die waren ontstaan doordat ik eerder al een miskraam had gehad. Geen reden voor zorgen, hoor, dat zat gewoon tussen mijn oren. Hoewel ik denk dat het alleen maar goed is om juist ook je zorgen met mensen te delen, heb ik deze keer alleen maar een positief blog in petto.

De twintigwekenecho is afgelopen week uitgevoerd. Ik was zoals gewoonlijk wel weer een beetje gespannen. Aan de ene kant omdat ik natuurlijk het geslacht nog niet voor honderd procent zeker te horen had gekregen. De baby lag bij zestien weken keurig met de beentjes gekruist en de navelstreng zat er ook nog eens voor. Maar ook gewoon weer die spanning van: ‘Is alles goed? Is de baby gezond?’. Goed nieuws: ja, het kind is helemaal gezond. En nu is het helemaal zeker: het is een meisje.

Een meisje

Met een opgelucht en ook heel blij gevoel liep ik afgelopen week de deur uit bij de verloskundige. Stiekem vind ik het heel erg leuk om ook een meisje in ons minigezin te hebben. Hoewel een broertje voor Mick natuurlijk ook heel leuk was geweest. Het is sowieso iets om ons op te verheugen en nu kunnen we natuurlijk gerichter gaan shoppen.

Shop till you drop

En dat heb ik dan ook gedaan deze week. Voor mezelf dan. Omdat ik zichtbaar aan het groeien ben, vond ik het tijd worden om mezelf weer te hullen in wat comfortabelere jurkjes. Jurken die zowel op een vrije dag lekker zitten, maar ook prima naar mijn werk kunnen. Ik wil me weer even helemaal vrouw voelen en niet alleen een opgeblazen dikkie. Dus ik ging naar de kapper bij een lieve vriendin die ik heb leren kennen door mijn blogs en die zelf binnenkort ook de sprong waagt naar het single moederschap. En na de kapper: shoppen geblazen.

Lekker strak kan best

Je hebt best veel labels voor positiemode. Denk aan Noppies, Queen Mum, Queen Mum Sisters, Supermom, Esprit maternity wear. Labels waarvan je eigenlijk nooit had gehoord totdat je zwanger werd. Ook de grote modeketens hebben vaak een kleine afdeling positiemode, maar die zit niet altijd even comfortabel, vind ik zelf. Mijn keuzes tref je hieronder.



Deze heerlijke, strakke bodyconjurk is een zeer comfortabele jurk van Noppies voor tijdens je zwangerschap. Een petrolkleurig luipaardprintje maakt de jurk heel speels en wat ik zelf heel fijn vind, zijn de mouwtjes. Ik heb momenteel een hekel aan mijn bovenarmen. Dus deze mouwtjes tot de elleboog zijn heerlijk. Zoals bij veel positiemodejurken en tops wordt je buikje geaccentueerd door een touwtje te strikken onder de borst. Dat vind ik alleen leuk als je al echt een buikje hebt. Ik heb zelf de laatste weken graag sneakers aan omdat dat nou eenmaal het lekkerst zit en ik vind dat dat prima kan met dit jurkje. Al met al een geslaagde aankoop en met het voordeel dat ook nu overal sale is.

Lekker los in een A-lijnjurkje



Zou het nog een paar weken lekker zomers weer worden? Ik hoop het wel. Ik heb een heerlijk strandjurkje op de kop getikt van Queen Mum. Een A-lijn jurkje in een mooie heldere kleur blauw. Heel lekker jurkje voor een warme dag, maar met een spijkerjasje kan hij ook prima naar kantoor worden gedragen. Een leuk accent bij de schouders: ruches die het jurkje heel speels maken. Ik heb ook nog een paar sneakers in de sale geshopt en al met al vind ik ook dit setje weer heel erg leuk en het bewijst maar dat positiemode helemaal niet eentonig en saai hoeft te zijn.

Van mini naar maxi



Drie typen jurken. Nummer drie is voor mij de maxi-jurk. Dit exemplaar van Noppies is echt wel een type strandjurk of zomerjurk, maar ik draag hem zoals je ziet met een spijkerjasje en dan kun je de jurk toch ook zeker op kantoor aan, vind ik. Natuurlijk is de jurk omdat hij wit is extra zomers, maar wat ik al zei: ik hoop toch echt nog op een paar mooie warme weken! En als die warme weken komen, heb ik wederom een koopje uit de sale. Een maxi-jurk is natuurlijk ideaal en zit heerlijk, zodat je je zwangerschapsfiguur lekker de ruimte kunt geven.

Ander mens

Ik kan er de komende weken weer kleurrijk, vrolijk en vol vertrouwen tegenaan. Met mijn haren in de plooi en een kleine uitbreiding op mijn garderobe. Hoewel ik echt niet altijd meer zin heb om te shoppen, ben ik blij dat ik het toch gedaan heb want ik voel me echt weer even een ander mens!

Op Instagram kreeg ik deze week van jullie al de liefste reacties op mijn mini-makeover, dus dat gaf me nog eens een extra boost. Dank daarvoor allemaal!

Marjolijn (36) is moeder van Mick. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien niet langer te wachten op de prins op het witte paard en koos ze voor het single moederschap. Voor Flair blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.

