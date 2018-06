Blog Marjolijn: ‘Ik ben single mama en ik bepaal lekker alles zelf’

Is het niet heel zwaar? Twee kinderen in je eentje? Dat lijkt me echt wel pittig! Dit soort vragen worden een paar keer per week op me afgevuurd. Mensen denken eigenlijk hardop en formuleren dat dan in een vraag aan mij. Wat grappig is, is dat het vaak mannen zijn die dit vragen.

Lees ook: Blog Marjolijn: ‘Waar is Jo Frost als je haar nodig hebt?’

Ze zijn zelf nét vader van een paar kinderen onder de vier en dan denken ze wat zal zij het toch zwaar hebben. Maar als ik ze dan vraag waar ze hun ‘zorgen’ op baseren, dan komt er hooguit iets uit als: ‘Nou ja, de slapeloze nachten en dan ook nog werken enzo…’ Waarop ik dan zeg: ‘Als ik een man in huis had gehad, had ik dan wel door kunnen slapen en had ik dan niet hoeven werken?’ Wat weer wordt beantwoord met een schaapachtige blik en mond vol tanden. Tuurlijk niet! Ik had alsnog zelf de kleine gevoed, en thuis zitten en teren op mijn man’s zak is al helemaal niet des Marjolijns. Dus had ik ook gewoon gewerkt. Dus was het ‘net zo zwaar’ met of zonder man.

Voordeel

Tja, mannen overschatten zichzelf nogal eens. Ze zijn echt van mening dat zij je als moeder echt werk uit handen nemen en het zware werk verlichten. ‘It’s not easy being a mom, if it were easy men would do it!’ Ik ben single mama en ik bepaal lekker alles zelf. En trust me, dat is ook heel erg vaak een voordeel in plaats van een nadeel. Ik bepaalde zelf de twee namen van mijn kids. Als ik naar vriendinnen kijk en hen aanhoor over de ellenlange discussies die zij met hun vriend of man hebben om tot een naam voor hun kroost. De ene naam is te ordinair, de andere te kakkineus. Nee, dan ben ik blij dat ik zelf mocht kiezen.

Hond

Met ‘he who must not be named’ had ik zo’n ervaring al met de hond. Ik vond Lilo leuk van Lilo en Stitch. Nou nee hoor, geen denken aan. Stitch dan? Nee! Nou oké, Fitch, van Abercrombie? Fitch was het compromis. Als het bij een hond al zo gaat, laat staan hoe het dan bij je kind moet zijn als je je zin niet krijgt. Nog zo’n voordeel is volgens mijn broer het zelf mogen kiezen van de basisschool. Blijkbaar is dit ook nogal eens een punt van discussie tussen man en vrouw.

‘Ik ben retetrots op het feit dat ik dit allemaal in mijn eentje flik’

Het is zo ouderwets om te denken dat wij zielige vrouwtjes het niet zonder de heldhaftige mannen zouden kunnen. Zo van mannen verdienen het geld en vrouwen achter het fornuis. Ik ben retetrots op het feit dat ik dit allemaal in mijn eentje flik. Mijn kinderen komen niets tekort en ik ben niet hulpbehoevend. Ik wil dat mijn kinderen zien dat hun moeder zelfstandig is en altijd heeft gewerkt om haar eigen geld te verdienen en daarnaast twee kinderen heeft opgevoed. Ik vraag vrijwel nooit om hulp, dat past niet bij me. Mensen bieden wel vaak hun hulp aan en dat is soms wel prettig. Maar om nou te zeggen dat een man mijn leven zoveel makkelijker zou maken dan denk ik: ‘Nee!’ Ik red het heel goed alleen.

Vaak zeg ik omdat ik het ook écht een vervelende en stomme vraag vind: ‘Momenten waarop ik een man in huis mis, is als ik de vuilnis weg moet brengen!’ Het is heel prettig om je eigen huishouden te runnen en aan niemand verantwoording af te hoeven leggen. Dat neemt niet weg dat een gelijkwaardige partner in mijn leven altijd nog hoog op mijn wensenlijstje staat. Maar de man van mijn leven heb ik al ruim twee jaar bij me en dat is Mick.

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.