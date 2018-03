Blog Marjolijn: ‘Ik ben in bad in slaap gevallen!’

Nog één week en dan moet ik weer werken. Mijn zwangerschapsverlof lijkt voorbij gevlogen en ik heb het nog twee weken verlengd ook! Het wordt een uitdaging want ik verslaap me continu.

Lees ook: Blog Marjolijn: ‘Kleine jongens worden veel te snel groot’

Het eerste verslaapmoment was woensdag. Ik moest om 08.20 uur bij het consultatiebureau zijn voor beide kids. Baby M kreeg weer een prik en Mick moest voor een regulier bezoek. Om 08.45 uur hoor ik van boven: ‘Maaaaama!’ Shit! Ik had de wekker toch gezet? Ik belde het CB en kon gelukkig om 10.10 uur alsnog komen.

Ach ja, ik ben een gezegende moeder met een zoontje dat net als ik lekker lang uitslaapt. Vandaag had ik me ook weer verslapen. Ik liep uiteindelijk om 09.15 uur naar boven en toen lag de kleine man nog heerlijk te dromen. Snel iedereen aangekleed, fles pap gemaakt voor Mick en hup, de auto in naar de crèche. Eenmaal bij het dagverblijf kom ik erachter dat ik het tasje van baby M met reservekleding, speen, schriftje en ontdooide borstmelk op het aanrecht heb laten staan! ‘Sufferd!’, zeg ik tegen mezelf en ik lever de kids af met de boodschap dat ik zo weer terugkom met de spulletjes.

‘Het zijn de hormonen zullen we maar zeggen’

Ik zal het maar afschuiven op mijn hormonen, maar denk ik mijn achterhoofd aan de week dat ik weer moet beginnen. Dan gaat de wekker om 06.00 uur. Dat is even andere koek. Ik weet overigens zeker dat ik mijn wekker heb gezet op mijn iPhone: dus óf hij stond te zacht óf hij is niet gegaan óf ik heb hem in mijn slaap uitgedrukt. Hoe dan ook ik heb net even een extra wekker besteld op Amazon en die zet ik dan ergens waar ik er verplicht voor uit bed moet stappen om hem uit te zetten, dan moet het goed komen!

Het is deze week de eerste week dat ook baby M naar de opvang gaat om volle dagen te wennen. Dat gaf me even tijd voor mezelf om te ontspannen. Vorige week logeerden mijn ouders bij me en toen ze weer naar huis gingen zei mijn vader: ‘Ga jij nou nog even goed ontspannen twee weken voor je weer gaat beginnen, dat heb je nodig!’ ‘Ik ga het proberen’, zei ik.

Eindelijk even een ontspanning

Dus maandag, toen ik de kinderen weg had gebracht bedacht ik me dat ik nog steeds een fijn pakketje ontspanningsproducten van Rituals had staan dat ik voor mezelf had gekocht een paar weken geleden. Ik liep toen de winkel in en zag heel groot staan: ‘Slow down’. Het trok mijn aandacht omdat ik al weken een chaoot ben plus het gaf me een excuus om binnen te lopen en gewoon weer eens lekker wat voor mezelf te kopen! Ik besloot om eens te kijken naar producten die ik nog niet kende en heb een heerlijke intens geurende kaars gekocht ruikend naar ‘Precious Amber’, ontspanningsserum dat je op je slapen wrijft en kalmerende ‘bed en body mist’ beide uit ‘the RITUAL OF DAO’ serie. Ik heb altijd eigenlijk de Hammam of de oranje lijn in huis van Rituals dus ik vond dit een leuk experiment.

Ik heb het bad vol laten lopen de kaars aangezet naast het bad, wat druppeltjes serum ingewreven op verschillende plekken op mijn hoof en ben gaan liggen. Ogen dicht en op een gegeven moment schrok ik op: ik was in slaap gevallen en het bad was al aardig was afgekoeld. Het was 45 minuten later! Nog steeds was het trouwens vroeg, hoor. Ik ging uit bad en was moe. ‘Ach ik kan best wel even gaan slapen’, zo gezegd zo gedaan. De bed en body mist lekker gesprayd en ik heb gewoon twee uur heerlijk geslapen. Ik moet zeggen dat ik een heel ontspannen ochtend had. Hoewel ik de kindjes miste vond ik dat moment voor mijzelf wel heel erg prettig even na alle drukke maanden de afgelopen tijd.

Ik had de smaak van ‘me-time’ te pakken

Op dinsdag besloot ik dat dus te herhalen. Ik zit namelijk al een tijd met mijn handen in mijn haar over wat ik aan moet zodra ik weer ga werken. Ik ben lekker gaan winkelen in Amsterdam en ik kon er nog gratis parkeren ook. Winkelcentrum Gelderlandplein blijkt een geweldige locatie waar ik nog nooit geweest was en waar je dus kosteloos 2,5 uur je auto kwijt kunt. Ik heb alvast wat leuke dingen gescoord en zal binnenkort een stukje schrijven over hoe ik als werkende moeder er representatief uitzie in comfortabele kleding. Ik ga zeker binnenkort nog eens terug, maar voor nu kan ik even vooruit.

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.