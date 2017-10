Blog Marjolijn: ‘Geboortekaartje? Check!’

Afgelopen week heb ik me bezig gehouden met het geboortekaartje voor mijn kleine meisje. Voor Mick heb ik het kaartje twee jaar geleden bij Hippe Geboortekaartjes besteld, dit keer ga ik óók voor hip, maar ook voor ‘design’ bij: Hip Design

Vroeger was het nog zo dat je naar een klein drukkerijtje in de stad liep en daar boeken doorbladerde met allerhande standaardkaartjes erin. Dat is natuurlijk allang niet meer zo. Tegenwoordig zijn er 101 website die geboortekaartjes maken. En dan niet van die goedkope, glimmende prints. Nee, echt mooi gedrukte kaartjes op kwaliteitspapier. Tot aan de envelop aan toe kun je kiezen hoe je het wil. Heb je geen zin om ze zelf op de bus te doen? Geen probleem, dan doen zij het voor je. De eerste ervaring deed ik vanzelfsprekend op tijdens mijn zwangerschap van Mick. Maar sinds twee jaar is er toch wel weer wat veranderd: je kunt nu begeleiding krijgen van een ontwerper om je kaartje volledig te personaliseren, zodat jouw kaartje écht opvalt op het grote prikbord bij de verloskundige straks…

De inspiratie voor het kaartje was mijn eigen geboortekaartje

Ik heb via mijn blog veel contact met creatieve mensen over de hele wereld, die hun eigen producten op de markt brengen. Geen makkelijke markt want de concurrentie is mega groot. De Sloveense Neja is grafisch ontwerper. Zo creatief en zo lief, ze heeft haar eigen online shop Blackbear&Whitebear. Ik heb al eens over haar geschreven op mijn eigen blog en heb haar een tijdje geleden gevraagd of ze mijn ‘bijzondere’ gezin wil vastleggen in een van haar creatieve prenten. Dat heeft ze gedaan… en hoe! Ik zal zeker na de geboorte het eindresultaat met je delen. Ik ben er zo blij mee ik heb straks een geboortekaartje dat helemaal uniek is. Het doet me ook denken aan mijn eigen kaartje van vroeger. Dat was ook een pentekening. Het kaartje voor mijn meisje op komst is alleen in een iets moderner jasje gegoten.

Wat is er allemaal mogelijk?

Met de print van Neja op zak ben ik gaan rondneuzen op het web naar bedrijven die je helpen bij het personaliseren van geboortekaartjes. Ik wilde graag doorgaan in de lijn van een uniek kaartje, dus heb niet tussen de standaardcollectie van Hip Design gekeken, maar mijn ideeën besproken met een van hun ontwerper. Zij heeft me naar aanleiding van die ideeën een aantal voorstellen toegestuurd met als middelpunt natuurlijk Neja’s mooie tekening.

Ik ben een kritische klant

Na deze eerste presentatie van de ontwerper van de geboortekaartjessite had ik ineens heel duidelijk voor me hoe ik het wilde hebben. Ik wist welk lettertype ik het mooiste vond, ik wist de vorm van het kaartje en de kleuren. Dit heb ik aan haar teruggekoppeld en binnen een paar uur had ze voor mij al een perfect eindresultaat. Het kaartje is zo goed als klaar nu en ik zal binnenkort een proefdruk bestellen zodat ik definitief de puntjes op de ‘i’ kan zetten en dit weer van mijn ‘to do-lijstje’ af kan strepen. Ik moet alleen de enveloppen nog kiezen en dan zijn we ‘good to go’.

Voorpret is het allerleukst

Het is zo leuk om met dit soort dingen bezig te zijn, ineens gaat alles dan écht leven. Hoe raar dat misschien ook klinkt want het leeft al ruim dertig weken, maar je begrijpt wat ik bedoel. Komende week moet ik alle mooie kleertjes maar eens gaan wassen. Zonde vind ik dat, maar wel belangrijk om te doen. ook heb ik nog een paar dozen uit te zoeken met kleertjes van Mick die zijn zusje nog aan zou kunnen. Ik stel dit al weken uit, maar vrees dat ik eraan moet gaan geloven!

Marjolijn (36) is moeder van Mick. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA Mama blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.

