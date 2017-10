Blog Marjolijn: ‘Eerlijkheid duurt het langst’

Ik ben mijn blog begonnen omdat ik een eerlijk verhaal wil vertellen. Ik wil mensen oprecht informeren over de mogelijkheden die er zijn voor single moeders. Natuurlijk heb ik dat later uitgebreid naar alles waar moeders, single of niet, mee te maken krijgen. Mijn stelregel is alleen dat ik altijd mezelf blijf in ieder blog. Ik erger me steeds meer aan de fake cultuur die er heerst op alle social media platformen. Niets en niemand is echt en oprecht.

Op Instagram heb je de fanatieke club moeders die gelikte, overbelichte en geposeerde foto’s van hun kinderen plaatst. Het is een soort mini sekte, ze ondersteunen elkaar met kleffe reacties. Onder hun foto’s vertellen ze dan een slap verhaal over hun kind want dat is, denken ze, wat mensen willen zien en lezen. Het is natuurlijk verre van de werkelijkheid.

Laatst had ik een paar fanatiekelingen die blijkbaar dag en nacht over hun volgers waken dat ze helemaal de moeite namen om zich geïrriteerd uit te laten over mijn volg- en ontvolggedrag op Instagram. Het was ze opgevallen dat ik dat bijna dagelijks deed en daarover stuurden ze me berichten. Zoveel moeite terwijl er ook een blokkadeknop bestaat, maar nee deze fanatieke Instamoeders vonden het nodig zich te melden bij mij.

Natuurlijk volg en ontvolg ik jullie iedere dag, ik bedoel ik heb tijd zat. Ik heb een fulltime baan, ben een single moeder, ben zwanger, heb geen hulp in de huishouding, blog wekelijks voor Sanoma en ga in mijn enige vrije minuut van de dag er eens lekker voor zitten om jullie te volgen en ontvolgen. Sterker nog dames, ik heb het mijn levensmissie gemaakt!

Niet dus, ik snap niet dat er mensen zijn die zichzelf zo belangrijk vinden en zo serieus nemen dat ze denken dat ze prooi zijn van een mede-Instagramgebruiker. Mijn account is al zeker vier keer gehackt en dan komen er bots die gekke dingen gaan doen. Niets spannends, het gebeurt. Live with it dat doe ik ook.

Omdat ik me in de moederkliek begeef valt het me daar alleen al op dat de dames elkaar het daglicht in de ogen niet gunnen. Iedereen kan bloggen. Blijkbaar leest iedereen graag slechte, nepverhalen op blogs over kindermode met in iedere zin vreselijk storende taalfouten. Mensen lezen verhalen alsof ze echt zijn en storen zich blijkbaar nergens aan.

En de fanatieke moeders? Die volgen hun kind dag en nacht met hun camera’s om zodoende jullie allemaal te laten geloven dat dit kind zo lief is en zichzelf nooit ondersmeert met jam. Dit kind zit er altijd schoon en keurig uit en huilt nooit. Hun kinderen slapen altijd goed en zijn zo blij. En als ze dan een keer een traantje laten, ach dan is Mama er met haar camera en een goede flitser om te laten zien dat ook een huilend kindje nog wel op de foto kan en ze op Instagram kan laten zien dat ook haar kind wel eens een pestbui hebben.

Mick wil nooit op de foto, ik zit hem dus ook niet dwars met een camera voor zijn neus. De foto’s die op Instagram staan van hem of van ons zijn altijd gemaakt op momenten dat hij lekker gek aan het doen is of als we gaan wandelen en mijn beste vriend her en der een fotootje neemt.

Ik denk kortom dat alle moeders zich meer kunnen relateren als ik vertel over mijn woensdagochtend. Ik had alles ingepakt, hond uitgelaten, alle spullen naar de auto gesleept: ik was klaar voor vertrek. Ik pak Mick op en dacht: “Hmm het lijkt wel of ik zijn broek kan kneden?” Sterker nog zijn broek was kneedbaar. Mijn heerlijk gewassen kindje, gehuld in zijn beste outfit had net voor vertrek naar Opa en Oma besloten om zich letterlijk tot aan zijn enkels onder te poepen met de spaghetti van gisteren waar hij zo heerlijk van gesmuld had. Deze single mama mocht weer naar boven, kind onder de douche en uiteindelijk vertrokken we een uur later naar Opa en Oma. Heerlijk schoon en fris. Ja mensen: “Mijn kind poept! En zo is het échte leven van een moeder!”

Marjolijn (36) is moeder van Mick. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA Mama blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.

