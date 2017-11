Blog Marjolijn: ‘De babykamer is af!’

Eindelijk deel ik vandaag met jullie het eerste resultaat van de nieuwe babykamer. Ik heb gewerkt met ‘wat ik had’ en in mijn geval was de grootste belemmering een vloerbedekking met een nét-niet-kleur. Net geen bruin, net geen geel, noch beige et cetera. Omdat de vloerbedekking nog wel goed is, laat ik het niet vervangen. Dan maar een goede kleur vinden voor op de muur dus.

Behangen of schilderen?

Die keuze was snel gemaakt: de muur zou eerst gestukt moeten worden als ik wilde schilderen. Behangen dus. Ik hou zelf helemaal niet van behang, tenminste: dat dacht ik. Voornamelijk omdat het een klus is die ik zelf gewoon echt niet kan. Maar goed: ik ben me gaan verdiepen in Scandinavische prints. Na een tijdje googelen kwam ik een heel leuk Nederlands label tegen: TiS Lifestyle. En ja hoor: zij maken precies wat ik wilde! Ik werd op slag verliefd op een Scandi-print van witte bladeren op een okergele ondergrond. Een drukke print, dus zeker niet geschikt voor de hele kamer, maar wel gezellig om een knus hoekje mee te creëren, toch?

Op maat

Het behang bestel je op maat en wordt speciaal voor jou gemaakt. Het patroon sluit altijd aan, dus het is gemakkelijk plakken (en de lijm zit erbij!). Toch heb ik lekker een topbehanger laten komen. Ik kan veel, maar dit niet. En guess what: het behang stráált werkelijk van de muren. Het maakt de kamer zo zonnig en niet even niet zo standaard als de dertien-in-een-dozijn-babykamer. Overigens vind je bij TiS nog veel meer dan behang: van accessoires tot beddengoed en knuffels. Alles even uniek en lief, om je baby- of kinderkamer echt te laten shinen.

Gezocht: een hándige commode

Dat is wat ik dacht toen Mick steeds groter werd en de huidige commode toch niet heel handig bleek. Een eis voor mij was dat ik zowel in de lengte als naar me toe de kleintjes kan verschonen. Na lang zoeken was voor mij de beste optie de simpele, maar heel doeltreffende commode uit de Stokke Home-serie. Zoals je van Stokke gewend bent, kun je hier de gehele kindertijd iets anders van maken. Van ladekast tot bureau voor je tiener. Met een speciale opbouw wordt het een commode, waar je heel intuïtief omheen kunt lopen tijdens het verschonen. Hij staat hoog op zijn poten, dus je voeten passen eronder, wat maakt dat je dus met je kind kunt meebewegen. En met een speciaal opbergsegment dat je eraan hangt, kun je de babywipes en zalfjes kwijt. Op de muur heb ik mandjes en een plank gehangen om alle verzorgingsproducten op te zetten. Goedkoop en handig!

Prins(es)heerlijk slapen

Omdat Mick nog niet uit zijn ledikant is gegroeid, wilde ik graag een tweede ledikant hebben. Hij is nog te jong voor een ‘echt’ bed. Ik wilde natuurlijk iets dat bij de commode past dus ben ik wederom op zoek gegaan naar iets dat in de Scandinavische stijl past. Ik heb een heel lief bedje gevonden van Bopita, type Lynn: met houtkleurige strakke pootjes en witte spijlen. Retro met een modern sausje.

Ik hou persoonlijk niet van complete babykamers qua meubels, dus vind ik het een uitdaging om te zoeken naar items die matchen, maar niet uit dezelfde serie komen. Matrasje gewoon van Ikea, Aerosleep-onzin geloof ik niet in, dat is alleen maar commercieel – een van de eerste dingen die mijn kraamzorg me vertelde bij de intake voor Mick. Een lief kledingkastje, ook retro en modern tegelijk, heb ik gescoord bij Ikea. De afgeronde vormen vind ik vooral heel erg leuk. Koppig als ik ben heb ik het in mijn eentje in elkaar gezet, zoals ik vorige week al schreef… Niet handig, maar alles staat! Tijd om het kamertje dus wat aan te kleden.

Accessoireees!

Als een kind in een snoepwinkel voel ik me als ik accessoires koop voor de kids. Veel leuks vind ik op Etsy. Vorig jaar kocht ik er een geweldige macraméschommel uit Nicaragua. Deze keer bleef ik dichter bij huis. Ik vond de geweldige Mrs. Multitask: een supermama met gouden handen en die reuzecreatief is. Wally de Walvis is handgemaakt van wol en wolvilt en vind ik een echte must-have voor op de babykamer. Ik wilde hem eerst graag in oker, maar ben blij dat ik dat toch maar niet gedaan heb, dan werd de kamer wel heel geel. Nu een lichtgrijze walvis gekozen en hij past in de vrolijke kamer. Opbergaccessoires heb ik gescoord bij Kwantum en draadmanden van Kidsdepot. Leuk om alles in aparte mandjes weg te stoppen en het staat ook opgeruimd. Daarnaast heb ik een gehaakt rond vloerkleed neergelegd, eveneens van Kidsdepot, waar ik ook een gave geometrische hanglamp van heb hangen.

Alleen het beste

De commode heb ik naast heeeeeel veel luiers uitgerust met een serie nieuwe producten, waarvan ik het bestaan nog niet kende toen Mick werd geboren. Ik liep in de stad laatst langs Rituals en zag een hele baby- en mamalijn uitgestald. Dat maakte me zo blij! Ik ben fan van Rituals en heb mezelf dus verwend met deze nieuwe productenlijn Tiny Rituals. Voor mezelf én voor baby M. Het is een echte Rituals-geur die je direct herkent, zonder dat het té is voor zo’n kleintje. De ingrediënten zijn vanzelfsprekend ook aangepast op de babyhuid: vrij van parabenen, kleurstoffen en andere rommel.

Nederlandse glorie

Een ander favoriet merk van me is Naïf. De geur is verslavend en ik ben heel erg tevreden over de producten voor Mick dus heb ze ook voor de baby weer ingeslagen. Ook Naïf denkt aan moeders, want zij hebben recent heel fijne producten voor vrouwen op de markt gebracht. Van gezichtsverzorging tot een fijne shampoo. Voor de baby kun je heel makkelijk een starterskit aanschaffen, dan heb je direct alles in huis wat hij of zij nodig heeft. Voor mij is Zwitsal echt van een voetstuk gevallen met bovenstaande labels op de markt, beide van Nederlandse bodem: iets om trots op te zijn!

Trots

En dat ben ik ook op het kamertje. Ik ben niet voorzien van een groothoeklens, maar heb mijn best gedaan om jullie een goed beeld te geven van deze vrolijke meisjeskamer!

Marjolijn (36) is moeder van Mick. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA Mama blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.

