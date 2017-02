Blog Denise: Een romantisch dagje of weekendje weg met je geliefde

Samen de koffer in duiken is leuk, maar samen je koffers pakken en gáán is nog leuker. Want als je nog verliefd bent is er natuurlijk niks fijner dan een weekend alle tijd voor elkaar hebben of een dagje naar een stad te gaan en gewoon lekker samen te genieten.

Valentijnsdag komt eraan, dus dat is hét moment om je geliefde te verrassen of iets romantisch te plannen. Het hoeft niet per se op of rond 14 februari, een romantisch weekend weg kan natuurlijk altijd. Maar er op Valentijnsdag alvast samen over fantaseren kan natuurlijk wel.

Uiteraard zou een reis naar Aruba, de Seychellen, de Malediven of Hawaï helemaal tof zijn, maar is je budget maar beperkt dan zijn er dichterbij gelukkig ook hele mooie bestemmingen voor verliefde stellen. Ook gewoon in eigen land.

Nederland heeft best veel romantische plekken. Denk aan steden als Delft, Leiden, Den Bosch, Maastricht en Zwolle, maar ook de grotere steden. Misschien kun je er een nachtje blijven. Hieronder deel ik tips in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en het zuiden des lands.

Overnachten in een luxe suite op de Pier in Scheveningen

Misschien wist je het nog niet, maar je kunt tegenwoordig op het uiterste puntje van de Pier slapen. In een luxe suite met bubbelbad en uitzicht op de Noordzee. Is dat iets te duur? Ga gewoon een dagje naar Scheveningen. Maak een romantische strandwandeling, zoek een lekker hoekje uit bij een leuk tentje op de Pier en draai –als je daar van houdt- een paar rondjes in het reuzenrad.

Een goedkoop hotel in trendy Rotterdam

Heb je niet zo veel te besteden maar wil je wel samen een leuke stad ontdekken, verblijf dan goedkoop (maar goed) in het Ibis Rotterdam City Centre en ontdek het leuke gebied bij de Wijnhaven en de Markthal. Leuke restaurantjes zijn er in Rotterdam sowieso genoeg. De Witte de Withstraat blijft ook altijd leuk. Ga bijvoorbeeld eten bij restaurant Bazar.

Arm in arm Amsterdam-Noord verkennen

Ben je al een tijdje niet in Amsterdam geweest? Dan is het de hoogste tijd om terug te gaan. Ontdek eens niet het oude centrum, maar juist Amsterdam-Noord. Hier vind je toffe hotspots met een geweldige view. Ga lekker samen lunchen!

Hip koffie drinken en kreeft eten in Den Haag

Een dagje Den Haag is natuurlijk ook altijd leuk. Wandel langs de Hofvijver, kus elkaar op het Binnenhof, struin door leuke straatjes en mooie buurten (maak bijvoorbeeld deze mooie wandeling langs dé koffie hotspots van Den Haag) of ga eindelijk eens kreeft eten bij het bekende Mama Kelly.

Lekker samen een weekend naar een wellness resort

Liever geen stad maar juist rust? Ga samen een weekend naar een wellness resort. Met overnachting erbij uiteraard. Heerlijk badderen en bubbelen, samen relaxen, de warmte voelen, rustig ontbijten en genieten. Over heel Nederland verspreid liggen heerlijke wellness resorts. Zelf had ik fijne ervaringen bij Thermae 2000 in Valkenburg.

Toch iets verder weg?

Wil je toch liever naar het buitenland, maar zitten exotische eilanden ver weg er niet in, dan is Zuid-Europa zeker een optie. Ook daar vind je hele mooie plekken. Op Follow my footprints zet ik deze week de meest tot de verbeelding sprekende romantische bestemmingen in Europa voor je op een rijtje.