Bizar: zó bepaalt Instagram jouw volgende vakantiebestemming

Eerder schreven we al dat we al dat Instagram een grote invloed op onze gemoedstoestand kan hebben. Nu blijkt ook dat de kiekjes die jij dagelijks bekijkt, zelfs kunnen bepalen wat jouw volgende reisbestemming zal zijn.



Lees ook: Nieuwe Instagram-functies moeten voor meer online positiviteit zorgen

Insta proof

Zeg eens eerlijk: betrap jij jezelf er ook op dat je eerst bekijkt hoe fotogeniek je hotel is, voordat je de boeking definitief maakt? En check je ook eerst of er wel genoeg hippe koffietentjes, restaurantjes en strandjes zijn, waar je allerlei Insta worthy foto’s kunt schieten? Waarschijnlijk kun je al deze vragen met een volmondige ‘Ja’ beantwoorden.

Play time @claartjerose #themoroccandream @villa.tajomayma.marrakech A post shared by Anna Nooshin (@annanooshin) on Sep 12, 2017 at 12:33pm PDT

Influencers

Instagram zorgt ervoor dat bepaalde plekken, landen of restaurants plots ineens een hit en onwijs populair kunnen worden. Doordat een land bloggers en influencers betaalt om hun stad te promoten, kan Instagram ineens boordevol met foto’s van die plek staan. Hierdoor zul je toch beïnvloed worden, en ineens geïnteresseerd zijn in een reisje naar dat land. En dat, terwijl je eerst een hele andere reisbestemming in gedachten had.

Bonjour my favorite city ❤️! Casual looks before the Dior Show today! A post shared by NOOR (@queenofjetlags) on Sep 26, 2017 at 11:26am PDT

Positief

Toch heeft Instagram ook een positieve invloed op onze levens; het wordt namelijk ook een stuk gemakkelijker om in korte tijd veel te weten te komen over een reisbestemming of overnachtingsplaats. Door de app kun je in no-time zien hoe het er in het écht uitziet, en wordt je niet langer voor de gek gehouden door de gelikte plaatjes in de reisbrochures. En je hoeft ook niet langer allerlei informatie op te vragen bij een reisbureau. Een uurtje scrollen door Instagram, en je weet precies waar je zijn moet tijdens je vakantie.

This excited before every single plate of 🍝. A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) on Jul 31, 2017 at 11:47am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL, Beeld: Sanoma Beeldbank