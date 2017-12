Bizar: in dit restaurant wordt er koffie met rauw ei geserveerd

Niets zo lekker als de dag beginnen met een lekker kopje warme koffie. Al helemaal nu de temperaturen dalen! Maar wanneer je in New York op het terras neerstrijkt, moet je oppassen bij het doen van je bestelling. De kans bestaat namelijk, dat je cappuccino met een rauw ei (!) vermengd wordt. Say what?

In de New Yorkse koffiebar Round K staat dit bijzondere drankje op de kaart. De cappuccino met rauw ei is een trend die is overgewaaid vanuit Korea, en steeds meer aan populariteit wint in Amerika.

Het klinkt vies, maar toch wordt het ook in andere landen gedronken. In Vietnam schijnen ze cappuccino met gecondenseerde melk en rauw eigeel te drinken, en ook in Stockholm wordt er niet gek opgekeken van een koffie met een scheutje ei.

Om het geheel iets minder heftig te maken, wordt de koffie bij Round K geserveerd met een flinke toef slagroom en cacaopoeder. Op deze manier wordt de smaak van het ei ietwat verzacht, en zou de koffie heerlijk romig smaken.

Benieuwd? Bekijk dan onderstaande video om te zien hoe de koffie gemaakt wordt. Zou jij het durven bestellen?

Bron: GVA. Beeld: Insider.

