Bingewatchen, maar! Alle afleveringen van ‘De Luizenmoeder’ staan nu online

Als er één hitserie was die afgelopen jaar hét gesprek van de dag was, was het ‘De Luizenmoeder’ wel. In negen afleveringen kwamen de meest pijnlijke en vooral herkenbare schoolpleinmomenten voorbij en dat leverde hilarische televisie op.

Heb jij ook zo genoten van het eerste seizoen van ‘De Luizenmoeder’? Dan hebben we goed nieuws voor je. Onder het mom van ‘back to school’ heeft AVROTROS namelijk alle afleveringen online gezet, zodat je ze achter elkaar kunt bingewatchen.

Record na record

De eerste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ leverde op televisie minder dan een miljoen kijkers op, maar bereikte bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

Seizoen 2

Onlangs waren de makers van ‘De Luizenmoeder’ op zoek naar figuranten voor een gloednieuw seizoen van de serie, wat betekent dat we binnenkort nieuwe hilarische afleveringen kunnen verwachten. Wij kunnen niet wachten!

Kun je niet wachten om het hele eerste seizoen in één keer terug te kijken? Dat kan hier (t/m 10 september).

Bron: AVROTROS | Beeld: still uit aflevering