Bijzonder: vannacht zijn er een heleboel vallende sterren te zien

Deze keer geen prachtige, knalrode bloedmaan, maar een andere bijzonder natuurfenomeen dat je te wachten staat: een regen aan vallende sterren. In de nacht van 12 op 13 augustus zullen er wel zestig (!) vallende sterren per uur zichtbaar zijn. Dat zijn een hoop wensen.

De reden? Een meteorenzwerm trekt voorbij en dat leidt tot een hoop vallende sterren, die op onze aarde goed te bewonderen zijn. Zet al je wensen nog even op een rijtje en pak die verrekijker erbij, want vannacht vindt het hoogtepunt plaats.

Vallende sterren

Sinds begin deze maand zijn er iedere nacht steeds meer vallende sterren te spotten. Zo waren er in de nacht van 5 augustus vijf vallende sterren per uur te zien. Als je dacht dat dit aantal al veel is, dan zal je vannacht je ogen uitkijken. Even ter vergelijking: aankomende nacht staan je ongeveer zestig vallende sterren per uur te wachten.

Je kunt de sterren het beste zien rond 3.30 uur ’s ochtends. Voor iedereen die op dat moment ligt te slapen: je kunt het ook eerder proberen. Zorg ervoor dat je naar de sterrenhemel kijkt vanuit een donkere plek zonder kunstlicht, en richt je blik op het noordoosten. Nu nog hopen op een heldere nacht.

De Perseïden

Even een kort lesje sterrenkunde, zodat je vannacht weet waar je naar kijkt. Iedere zomer trekken de Perseïden, een meteorenzwerm, langs de aarde. Dit zijn kleine stukjes van de komeet Swift-Tuttle, die gaan gloeien wanneer ze zich eenmaal binnen de atmosfeer van de aarde bevinden. Zo veroorzaken ze lichtflitsen, wat wij vallende sterren noemen.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock