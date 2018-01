Het blijft bijzonder: de geboorte van meerlingen. Als ouder krijg je op de geboortedag te maken met dubbel geluk, maar de tweeling Joaquin en Aitina besloot dit geluk over twee dagen te verspreiden. De Amerikaanse baby’s zijn namelijk niet op dezelfde dag geboren, en zelfs niet in hetzelfde jaar.

Maria Ontiveros was eigenlijk pas op 27 januari uitgerekend, maar haar tweeling kwam tijdens de jaarwisseling al op de wereld. Zo werd Joaquin op 31 december 2017 om 23.58 uur geboren en volgde zijn zusje Aitana om 00.15 op 1 januari 2018. Extra bijzonder dus, want de twee hebben niet alleen een andere geboortedag en –maand, maar ook een ander geboortejaar.

Zonder complicaties

Op oudejaarsavond braken de vliezen van de kersverse moeder. Hoewel ze te vroeg moest bevallen, verliep de bevalling van de tweeling zonder complicaties en via de natuurlijke weg.

Look at these beautiful babies! This set of twins was born in Delano last night. Big brother was born in 2017. Little sister was born in 2018! Congrats to the parents! 👶🏻👶🏻

Aitana de Jesus Ontiveros – 12:16 am. Joaquin – 11:58 pm. pic.twitter.com/de1otp0iqv

— Jessica Harrington (@Jessica23ABC) 1 januari 2018