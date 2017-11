Bij deze bar krijg je korting als je ongesteld bent

Wat doe jij als je ongesteld bent geworden? Ga je met een doos chocolade en een serie op de bank liggen, of vind je het juist fijn om de deur uit te gaan? Voor vrouwen in Tel Aviv is de keuze om uit te gaan zó gemaakt, want zij krijgen fikse korting op hun drankjes als ze ongesteld zijn!

Nieuwe regel

Het initiatief komt van de oprichters van de Israëlische Anna Loulou Bar. In plaats van een standaard Happy Hour aan te bieden of een avond gratis shotjes uit te delen, hebben ze in de bar een nieuwe regel ingevoerd. En met die regel weten ze heel wat vrouwenharten te bemachtigen.

Bij de bar krijgen vrouwen namelijk 25% korting op hun drinken, wanneer ze ongesteld zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag welteverstaan. En nee, je hoeft niet met je voorraadje tampons te zwaaien om te bewijzen dat je ook daadwerkelijk ongesteld bent, want de barmannen vertrouwen de vrouwen op hun woord.

Kijk, van zulke regels komen ook wij wel van de bank af!

