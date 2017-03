Bewezen: Zóveel liter urine bevat een zwembad!

Wees eens eerlijk, heb jij als kind wel eens in het zwembad geplast? De kans is groot dat je deze vraag met een ‘ja’ zult beantwoorden. Recent onderzoek wijst uit dat je niet de enige bent, waardoor we plots heel anders tegen een ‘frisse duik’ aankijken. Want er schijnt dus zo’n 75 liter in een zwembad te zitten. Bah!

Onderzoek

Dit is naar voren gekomen door een onderzoek dat is uitgevoerd door Canadese wetenschapper, wat gepubliceerd is in wetenschapsblad Environmental Science and Technology Letters. Hoe ze dit hebben onderzocht? Heel simpel; de onderzoekers namen 250 watermonsters uit 31 zwembaden en bubbelbaden.

Onhygiënisch

Naar voren kwam dat álle baden een vrij hoog percentage urine in het water hadden zitten. Een 25-meterbad wat onderzocht was bevatte 830.000 liter water. En daarvan was 75 liter urine. Da’s natuurlijk niet zo verwonderlijk, denkend aan alle kids die er in de overdekte zwembaden ronddobberen. Maar toch zijn we er wel een beetje van geschrokken, want écht hygiënisch is dit natuurlijk niet te noemen…

Een bezoekje aan het zwembad zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bron: Telegraaf

Lees ook: