Bewezen: winkelen maakt je gelukkig

‘Whoever said that money doesn’t buy happiness, didn’t know where to shop.’ Blair Waldorf zei het al in Gossip Girl, maar nu blijkt deze quote ook echt een kern van waarheid te bevatten. Het is namelijk bewezen dat winkelen je gelukkig maakt.

Dat komt uit een onderzoek gepubliceerd in the Journal of Consumer Affairs. Bij deze studie moesten de deelnemers na gaan denken over hun eigen dood en werden ingedeeld in twee groepen. Het eerste gezelschap bestond uit zuinige mensen, terwijl het andere deel juist wél heel materialistisch ingesteld was. De vraag werd gesteld hoe zij denken over doodgaan. Daarna moesten ze in een vragenlijst aangeven waaraan ze hun geld uitgeven.

Excuus

Wat bleek? De zuinige groep zag de dood niet als een rechtvaardiging om dan maar meer uit te gaan geven. De andere groep daarentegen… Die werden juist big spenders. Zij zagen dit juist wél als een excuus om nog extra van het leven te genieten. Want iedereen gaat nu eenmaal ooit dood, dus kun je beter nu dat ene jurkje nog aanschaffen.

Therapie

Dus of het je nu echt gelukkiger maakt is nog maar de vraag. Wel staat vast dat materialistische mensen het onvermijdelijke einde eerder aangrijpen om winkelen als een soort emotionele therapie te gebruiken. Shoppen zorgt dat je even niet meer bezig bent met negatieve gedachten, waardoor je je er zeker (als is het maar voor even) gelukkig door kan voelen.

