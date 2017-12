Bewezen: samen Netflix kijken is goed voor je relatie

Misschien maak je je soms een beetje zorgen over je relatie – toen jullie net samen waren, was het groots, meeslepend en keken jullie nóóit tv. Sterker nog, jullie konden geen film uitzitten zonder elkaar te bespringen. Tegenwoordig bespringen jullie elkaar niet eens om de afstandsbediening (die is uiteraard gewoon van jou) en staat seks alleen nog maar op het programma na de aftiteling van ‘Suits’. Of niet.

Toch is dat niets om je zorgen over te maken. Het is supernormaal dat de spanning van het begin er na verloop van tijd wat afgaat en daarbij blijkt het zelfs goed voor je relatie om samen een serie te volgen.

Vrienden

Volgens een studie zou samen een serie kijken namelijk kunnen compenseren voor ‘de leegte’ in jullie relatie, en daarmee bedoelen ze: jullie gebrek aan gemeenschappelijke vrienden of interesses. Dat klinkt heel drastisch, maar het kan makkelijk dat jullie vrienden simpelweg niet echt overlappen of dat jullie weinig gedeelde interesses hebben. Bijvoorbeeld als je wel graag samen op reis gaat of juist gewoon heel graag samenwoont, maar hij bijvoorbeeld het liefst enorm culinair uiteten gaat en jij je vrije tijd liever spendeert aan tuinieren.

Sociale identiteit

Dat hoeft voor je relatie helemaal geen probleem te vormen, mits je een bepaalde gedeelde sociale identiteit hebt. Als jullie vriendenkringen totaal niet overlappen, omdat hij jouw vrienden een bende bloemschikkende hippies vindt, en jij de zijne een groepje elitaire snobs die over niks anders dan beaujolais en kaviaar kunnen praten, kan dat wel een probleem vormen.

Speciale band

Gelukkig kan samen een serie kijken (of hetzelfde boek lezen bijvoorbeeld) uitkomst bieden. Hoe vreemd het ook mag klinken, die fictieve personages vervangen jullie gedeelde vriendengroep en dat schept een speciale band. Dus ga vooral door met je verheugen op een nieuwe aflevering van ‘Narcos’ – en geef je lief stevig op z’n donder als-ie weer een aflevering zonder jou heeft gekeken’. Dat verzwakt jullie band, ja!

