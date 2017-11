Bewezen: pizza maakt je productiever

Dames en heren, bel de pizzakoerier, want blijkbaar word je van een stuk pizza productiever. Dat blijkt uit een Israëlisch onderzoek. Onze maag begint alvast de knorren.

uteur en onderzoeker Dan Ariely deed een heerlijke ontdekking die onze dag in no time opfleurt. En ‘heerlijk’ mag je best letterlijk nemen, want in zijn boek – Playoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations – legt hij uit dat je van pizza harder en beter gaat werken. Njam!

Pizza versus loonsverhoging

Een onderzoek in Israël geeft zijn theorie extra kracht. Daar werden werknemers in vier verschillende groepen verdeeld. Hun baas beloofde hen op het einde van het experiment een beloning voor het harde werk. De eerste groep werd een loonsverhoging van ongeveer 25 euro beloofd, de tweede groep kreeg een stuk pizza, de andere groep kon op enkele complimenten rekenen en de laatste groep diende als controle en kreeg uiteindelijk niets.

Wat blijkt? De werknemers uit groep twee werkten maar liefst voor 6,7 procent productiever dan de werknemers uit de laatste groep. De mensen uit de loonsverhogingsgroep werkten die dag zelfs slechter dan anders. Dus liefste baas, een stuk pizza tijdens de werkuren smaakt altijd.

