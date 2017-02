BEWEZEN: muziek in huis maakt gelukkiger

Dat muziek gelukkig maakt, wisten we al langer. Maar uit recent onderzoek van muziekgigant Sonos blijkt dat het kennelijk ook een belangrijke invloed zou hebben als er naast uit je koptelefoon ook in huis muziek door de boxen galmt.

Play that funky music

Uit een nieuw onderzoek van Sonos blijkt namelijk dat maar liefst 67 procent van de gezinnen amper muziek in huis afspeelt. Onder het motto ‘Wake Up the Silent Home‘ wil Sonos daar nu verandering in brengen, wat wij alleen maar blij toejuichen. Huishoudens die wel samen naar muziek luisteren zijn namelijk een pak gelukkiger, staan closer bij elkaar en houden meer van elkaar.

No stress

‘In gezinnen waar geen muziek speelt, wordt de stress en de druk van het moderne leven sterker gevoeld’, aldus Joy Howard, Chief Marketing Officer bij Sonos. Waarom er bij twee derde van de huishoudens dan geen muziek uit de boxen galmt? ‘De dagelijkse routine neemt de bovenhand, we hebben een te drukke agenda en vinden maar geen goede balans tussen vrije tijd en gezin.’

Uit het onderzoek komt ook dat we vaker individueel naar muziek luisteren. ‘Zo’n 44 procent zondert zich af om van muziek te genieten. We zijn in het algemeen steeds meer digitaal bezig. Bijna één op twee gezinnen zegt meer tijd te besteden aan virtuele technologie dan aan echte interactie met elkaar.’ En dat is ontzettend jammer.

Met hun nieuwste campagne ‘Wake Up the Silent Home‘ wil Sonos nu verandering brengen in die droevige ‘trend’ en gezinnen terug dichter bij elkaar brengen met muziek. Dus: put on your dancing shoes en shake it off!

