Bewezen: moeders krijgen minder slaap dan vaders

Het klinkt misschien als een open deur, maar het is nu eindelijk écht bewezen: de komst van een kind betekent slaapgebrek, en dan met name voor de moeder. Dit blijkt uit een onderzoek van Georgia Southern University.



Voor het onderzoek werd het slaapgedrag van meer dan 5.800 volwassenen onder de loep genomen. Er werd onder andere gekeken naar het aantal uur dat ze gemiddeld per nacht sliepen en hoe moe ze zich gedurende de dag voelden.

Minder slaap

En wat bleek? Voor vrouwen onder de 45 jaar waren kinderen de voornaamste reden voor slaapgebrek. Vrouwen zonder kinderen bleken gemiddeld zeven à acht uur per nacht te slapen, terwijl maar 48% van de vrouwen met kinderen aan dit aantal uren kwam.

50% per kind

Sterker nog: de kans op slaapgebrek nam bij vrouwen met maar liefst 50% toe bij elk volgend kind dat zij kregen. Vrouwen met kinderen gaven daarnaast aan dat zij zich gemiddeld zo’n veertien dagen per maand moe voelden, terwijl vrouwen zonder kinderen hier gemiddeld elf dagen per maand last van hadden. Herkenbaar?

Mannen

De opvallendste uitkomst van dit onderzoek? Het krijgen van kinderen heeft voor mannen onder de 45 jaar totaal geen invloed op hun nachtrust. Mannen sliepen niet slechter na het krijgen van kinderen en voelden zich ook gedurende de dag niet extra moe. Wij vragen ons nu wel af hoe dit met Nederlandse vaders zit: zouden zij ook zo lekker slapen?

Bron: Ouders van nu | Beeld: Shutterstock