Bewezen: meisjes met zeurende moeders zijn succesvoller

Liep jouw moeder ook vaak te zeuren dat je je huiswerk af moest maken of je kamer moest opruimen? Al vond je het nog zo irritant, volgens onderzoek is dat zeuren juist goed voor je geweest! Later in het leven zouden kinderen met zeurende moeders namelijk succesvoller zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Britse Universiteit van Essex



Lees ook: Bewezen: vrouwen ruimen vaker rommel op dan mannen

Zes jaar lang (2004 – 2010) volgden wetenschappers de levens van 15.500 meisjes van 13 en 14 jaar oud. Uit de studie blijkt dat meisjes met veeleisende moeders een grotere kans hebben om hogere studies af te maken en goed betalende jobs te scoren.

Nog een groot voordeel van een zeurende mama blijkt het voorkomen van ongewenste tienerzwangerschappen. Misschien dus ook maar flink gaan mopperen op je eigen kroost?

Bron: Good Housekeeping