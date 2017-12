Bewezen: kinderen die meehelpen in het huishouden worden later succesvoller

Willen jouw kinderen de handen maar niet uit de mouwen steken, en kijken ze liever televisie dan dat ze helpen in het huishouden? Dan hebben wij nu het perfecte argument voor je, waarmee ze waarschijnlijk wel van de bank af zullen komen. Kinderen die helpen in het huishouden, zouden later namelijk succesvoller zijn.

Lees ook: Bewezen: getrouwd zijn maakt je écht gelukkig

Langetermijnstudie

Opvoedingsexpert Julie Lythcott-Haims legt in een recente TED talk uit hoe het kan dat meehelpen met het doen van de was, ervoor kan zorgen dat je succesvoller zult worden. Haar uitspraak heeft ze gebaseerd op een langetermijnstudie van Harvard. Hierin staat dat wanneer kinderen klusjes doen die iets minder leuk zijn – zoals afwassen of stofzuigen – ze daar later de vruchten van plukken.

Spontaan en initiatiefrijk

Lythcott-Haims legt uit: ‘Hoe vroeger je kinderen betrekt bij het huishouden, hoe vaker ze spontaan werk zullen zien en initiatief zullen nemen om iets aan te pakken.’ Ze vervolgt dat kinderen die minder klusjes hebben hoeven doen als kind, in het volwassen leven sneller een afwachtende houding zullen hebben en minder snel initiatieven zullen nemen.

Dus, ben je weer eens in discussie met je kind(eren) over het doen van klusjes in huis? Laat ze dan maar weten dat ze écht moeten helpen, zodat ze later succesvol zullen zijn.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: HLN. Beeld: Sanoma Beeldbank