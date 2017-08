Bewezen: het tweede kind is vaak veel ondeugender

Er zijn nogal wat onderzoeken over verschillen tussen de oudste en de jongste in huis en ook deze kunnen we aan het lijstje toevoegen. Wat blijkt? Het tweede kind is vaak een stuk ondeugender dan de eerste, een échte lastpak zelfs!

Middelstekindsyndroom

Er is nogal wat te doen om de jongste of het middelste kind. Veelal lijkt de oudste er toch het beste vanaf te komen. Volgens onderzoeken is de oudste vaak slimmer en, naar nu blijkt, ook een stuk braver dan de tweede.

Het tweede kind, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Edinburgh, misdraagt zich vaker dan de oudste in het gezin. Onderzoeker Joseph Doyle keek in dit geval voornamelijk naar jongens en stelde dat jongens die ‘als tweede’ geboren werden vaker in aanraking kwamen met justitie dan hun broers.

Doyle onderzocht duizenden broers in de VS en Denemarken en daaruit bleek dat het tweede kind 25 tot 40 procent ondeugender is dan zijn oudere broer.

Rolmodel

Er zijn wat verklaringen voor. Zo zou je, als tweede tijdens het opgroeien, kijken naar je broer, die zichzelf ook nog aan het ontwikkelen is. Je broer daarentegen keek naar zijn, volwassen, ouders en zal daarom sneller wat braver zijn.

Een andere verklaring is dat het kind dat als tweede geboren wordt, vaak een beetje vecht voor zijn plek in het gezin. Ook zou het zo zijn dat ouders na het eerste kind denken te leren van hun ‘fouten’ en hun opvoedtechnieken bij het tweede kind veranderen.

