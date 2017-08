Bewezen: een vriendin op de werkvloer maakt succesvoller

Een werkdag wordt een stuk leuker als je een partner in crime hebt. Jullie zitten immers in hetzelfde schuitje, dus zowel het lachen als het klagen kunnen jullie samen doen. En er kleeft nog een voordeel aan: het zou je succesvoller maken.

Lees ook: Vriendelijk, collegiaal en bescheiden? Dan verdien je waarschijnlijk minder salaris dan je collega

Hoewel een vriendin op de werkvloer soms voor de nodige afleiding kan zorgen, is dat volgens onderzoekers helemaal niet erg. Een team van Harvard nam 168 werknemers onder de loep en daarbij werd de focus gelegd op de invloed van vriendschappen op de werkvloer. Wat bleek? Het hebben van een vriend of vriendin op kantoor zou ervoor zorgen dat de kwaliteit van je werk erop vooruit zou gaan; beoordeeld door de supervisors. Werknemers met een maatje zouden op werk sneller dingen oppakken; buiten werktijd zouden ze vrienden uit de privésfeer sneller om hulp of advies vragen.

Een vriendin op de werkvloer zou niet alleen succesvoller, maar ook gelukkiger maken. Net zo blij als een promotie, als we de onderzoekers mogen geloven. Mee eens?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Marie Claire UK | Beeld: Shutterstock