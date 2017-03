BEWEZEN: Dit zijn de gevaarlijkste dingen in een babykamer

Wanneer je kleine kinderen hebt, is de kans groot dat je het hele huis baby proof hebt gemaakt. De stopcontacten afgeschermd, scherpe hoeken afgedekt en alle losse kleine items netjes opgeborgen. Toch blijkt uit recent onderzoek dat de meest gevaarlijke items in huis, heel gangbare babyproducten zijn.

Spoedeisende hulp

Het onderzoek werd uitgevoerd door Nationwide Children’s Hospital study en is gepubliceerd in de krant Pediatrics. Voor het onderzoek zijn de bezoekjes aan de spoedeisende hulp onder de loep gelegd, van 1991 tot 2011. En wat bleek? Bij 80% van de gevallen bleek een kindje simpelweg uit de wagen, boks of wieg te zijn gevallen. Met als gevolg dat de baby’s een hersenschudding of andere hoofdwond opliepen, wat heel ernstig kan zijn bij jonge kinderen.



Onveilige producten

Hoe dit kan? Het onderzoek leest dat er veel kinderproducten in de schappen liggen, die achteraf gezien niet veilig blijken te zijn. De onderzoekers van dit onderzoek schrijven dan ook dat ze vinden dat bedrijven duidelijker moeten zijn over de eventuele gevaren van het product. Wanneer producten teruggeroepen worden door de fabriek, moet hier volgens hen dan ook duidelijker over gecommuniceerd worden naar de klanten.

Onaanvaardbaar

Gary Smith auteur van het Nationwide Children’s Hospital-onderzoek en directeur van het Center for Injury Research and Policy zegt hierover; “Het is onaanvaardbaar dat tot 80% van de teruggeroepen kinderproducten in huizen van consumenten blijven, nadat ze van de markt zijn gehaald wegens onveiligheid. Veel ouders blijven gebruik maken van deze producten, terwijl ze niet op de hoogte zijn dat de producten onveilig zijn.”



Bron: Good House Keeping

Lees ook: