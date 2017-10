Bestellen we binnenkort ons eten gewoon op Facebook?

Deliveroo, UberEats, Takeaway.com… Zie jij door het bos van bezorgdiensten ook de bomen niet meer? Wel, binnenkort kan je misschien gewoon simpelweg via Facebook je eten bestellen.

De nieuwe functie, ‘Order Food‘, werd gisteren al voor Facebookgebruikers in de Verenigde Staten uitgerold. ‘Eten bestellen en laten leveren zou simpel moeten zijn’, liet Alex Himel van Facebook in een blogpost weten. ‘Maar het is de laatste tijd nogal ingewikkeld geworden. Eerst moet je beslissen wat je wil eten, dan moet je je nog door een heleboel opties en diensten wurmen.’

Van Facebook naar je bord

En dus vond de social netwerksite er niet beter op dan zijn eigen leveringsdienst te lanceren. ‘Mensen gaan al naar Facebook om info en reviews te checken over nabijgelegen restaurants. Dus wij maken het nu nog makkelijker door ook de optie te geven om rechtstreeks je eten te bestellen bij je favoriete restaurant.’ Voorlopig is de nieuwe functie enkel in de Verenigde Staten te vinden. Het is niet duidelijk of we er ook in België ooit gebruik van kunnen maken.

