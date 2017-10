Beste vacature ooit: in dit avocadorestaurant zoeken ze een foodtester

Ben jij helemaal gek op avocado’s en eet je ze het liefst elke dag? Dan hebben wij de ultieme baan voor je gevonden. In dit restaurant zoeken ze namelijk iemand om dit groene goedje te testen.

Wat je taken precies zijn? Nou, mocht je aangenomen worden dan mag je alle twintig avocadogerechten van het menu niet alleen proeven, maar ook beoordelen. NOM! Als veelvuldig fijnproever moet een zorgvuldige rating wel goed komen toch? Het enige nadeel is dat het restaurant Good Fat waarbij je solliciteert in Australië ligt. Ook moet je minimaal twee jaar ‘ervaring’ hebben zowel kunnen testen of de avocado rijp is, maar ook bijvoorbeeld het prakken van je lieveling op brood.

Head of Avo Control

De functie die je uiteindelijk krijgt heeft de naam ‘Head of Avo Control’ en alleen daarom al zouden we daar willen werken. Dus mocht je denken, ik voldoe aan alle eisen en je bent bereid down under te gaan voor deze droombaan, ben dan 31 oktober tot 2 november beschikbaar in het stadje Surry Hills. Reageren kan hier!

