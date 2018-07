Zin in een borrel in de zon? Dit zijn de 10 beste terrassen van 2018

Elk jaar is het onder de Nederlandse terrassen weer een grote strijd wie zich de komende twaalf maanden de beste van het land mag noemen. Dit jaar viel de hoofdprijs in Heerenveen.

Wil je op je wenken bediend worden, dan moet je bij ’t Gerecht zijn. Dit restaurant heeft de hoofdprijs van de Terras Top 100 in de wacht gesleept. Volgens de jury staat je eten hier in een schamele twaalf minuten op tafel en ‘lijkt het woord ‘nee’ hier niet te bestaan’. Daarnaast ziet het terras er ook nog eens piekfijn uit.

De afgelopen jaren was ’t Gerecht ook al in de lijst van Misset Horeca te vinden. In 2016 werd het restaurant achtste. Vorig jaar eindigde het op de 55ste plek.

Randstad scoort slecht

Ben je niet in Friesland en omstreken en wil je toch het terras op? Ook in Limburg zit je gunstig. Op de tweede, derde én vierde plek van de Top 100 staan respectievelijk Kasteel TerWorm in Heerlen, Diverso in Nederweert en Luna in Stein.

Check hier de hele top 10 (waaruit blijkt dat de Randstad het op terrassengebied opvallend slecht doet):

’t Gerecht, Heerenveen (Friesland) Kasteel TerWorm, Heerlen (Limburg) Diverso, Nederweert (Limburg) Luna, Stein (Limburg) Down Under, Nieuwegein (Utrecht) Pelle’s, Deurningen (Overijssel) Huis ten Bosch, Chaam (Noord-Brabant) De VOC, Udenhout (Noord-Brabant) Fellini, Enschede (Overijssel) Thuis, Dinteloord (Noord-Brabant)

