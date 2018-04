Op deze dag in de week kun je het best een huis kopen

Tijdens het kopen van een huis zijn er al genoeg dingen om je druk over te maken. Grote kans dan ook dat je híer nog niet aan gedacht hebt. Er is namelijk een specifieke dag in de week waarop je het best een bod doet.

En het is… maandag. Huizenexpert Scott McGillivray legt uit waarom nu juist deze dag zo’n goed moment is voor een aankoop. Wanneer je in het weekend gaat kijken, zou je zelfs een potentiële deal mislopen. Oei! De huizenmarkt daalt namelijk wel één procent op maandag en dat is toch een aardig bedrag.

Afleiding is goed

Scott licht toe waarom je nu juist aan het begin van de week het best een huis koopt. Hij vertelt: ‘Huiseigenaren zijn afgeleid door werk en familieroutines. Verkopers krijgen waarschijnlijk niet veel meer andere biedingen op maandag, dinsdag of woensdag, dus de kans is groot dat ze je bod sneller zullen accepteren.’ Om ook precies die reden is onderhandelen in het weekend juist weer een stuk moeilijker.

Bron: Elle | Beeld: Shutterstock