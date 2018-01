Bereid je voor: morgen is al de eerste storm van 2018 voorspeld

Dacht je 2018 zacht te beginnen, dan moeten we je helaas teleurstellen. Op de derde dag van het nieuwe jaar moeten we namelijk al geloven aan de eerste storm van 2018, met een hoop regen en flinke windstoten.

Lees ook: Van goals tot sannie: 11 woorden en uitdrukkingen die we in 2018 niet meer willen horen

Als je vandaag naar buiten kijkt, zal je waarschijnlijk niet verwachten dat het morgen zal omslaan. ‘Vannacht krijgen we al een bak regen’, aldus meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar. Morgen moeten we ons opmaken voor 20 millimeter regen binnen 24 uur. ‘Dat is een behoorlijke plens.’

Onstuimig dagje

Vooral aan de kust wordt het oppassen geblazen; daar kunnen we windkracht 9 verwachten. ‘Op de Wadden zelfs windkracht 10. Dat gaat gepaard met windstoten tot 110 kilometer per uur’, legt de deskundige uit. ‘Ook landinwaarts zijn windstoten. Het wordt een onstuimig dagje.’

Na woensdag is er zachter weer voorspeld, maar dat duurt niet lang: vanaf aankomend weekend zullen de temperaturen dalen naar zo’n 4 à 5 graden met ’s nachts kans op vorst.

Ochtendspits

Is voor jou de kerstvakantie alweer afgelopen en stap je morgen gewoon weer in de auto naar je werk? Volgens Middendorp kan het verkeer in de ochtendspits last krijgen van het stormachtige weer. Het is dus geen gek idee als je wat eerder vertrekt, of – als het mogelijk is – juist na de spits de weg op gaat.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock