Ben je vandaag met de trein? Dan moet je zo vroeg mogelijk naar huis reizen

De NS roept reizigers op zo vroeg mogelijk naar huis te reizen. Het spoorbedrijf verwacht door de sneeuw veel problemen op het spoor.

Een woordvoerder van de NS waarschuwt: ‘Hoe later mensen vertrekken, hoe groter de problemen naar verwachting zullen zijn. Het hangt er vanaf in welk deel van Nederland je bent, maar we roepen mensen sowieso op zo vroeg mogelijk naar huis te gaan.’

Aangepaste dienstregeling

De NS had de dienstregeling eerder al aangepast. Er rijden maandag veel minder treinen, die dan ook erg vol zijn.

Bron: ANP | Beeld:BAS CZERWINSKI (ANP)