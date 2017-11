Sinterklaas in eigen land: in deze vakantiehuizen vier je 5 december met de hele familie

Sinterklaas vier je met familie en waar kun je dat nu beter doen dan in een prachtig vakantiehuis? Lekker echt even weg, terwijl de kinderen genieten van hun pas gekregen cadeautjes.

Bij Belvilla kan het! Op deze manier vier je Sinterklaas écht met elkaar. In kek huispak welteverstaan, met warme chocolademelk en op een kleedje voor de open haard. Droom je daar ook wel eens van, stiekem? Tijd om het dit jaar maar eens te doen.

Droomhuizen

In de praktijk red je het vaak niet om met de hele familie even weg te gaan, net als met andere feestdagen. Je moet er eigenlijk een weekend voor weg…….en waarom ook niet! Maar: als je daar voorzichtig over na gaat denken en oppert bij je kroost, dan krijg je steevast het volgende protest: “Sinterklaas weet dan toch niet waar ik ben?” of “Dan kan de Zwarte Piet niet door de schoorsteen want er is geen open haard!” Volop vertwijfeling en stress bij die kleintjes. Ook niet wenselijk want deze weken zijn al spannend genoeg. Maar met deze drie fijne droomvakantiehuizen zijn dat geen argument meer.

Open haard voor de Sint, open haard voor jou

Toch alleen met je gezinnetje weg? In het Noord-Hollandse dorpje Groet is voor de Sint en kids een open haard, maar ook voor jou en je partner in de master bedroom. Verruil dus snel de chocomel door een glas bubbels en het weekend kan niet meer stuk. Kids blij, jullie blij!

Compleet met hertenkop aan de schouw

Dit is een vakantiehuis in de categorie ‘baas boven baas’. Onderdompelen in luxe, een enorme open haard, bos en heide voor de deur en een heuse hertenkop aan de schouw. Na een dag buiten dollen op de Veluwe met de kinderen, is het heerlijk thuiskomen in dit Dynasty-huis. Schoenen uit, haard aan, en kom maar op met die pakjes van Sinterklaas. De schoorsteen is groot genoeg en de rest van het huis ook.

Dubbel kans op cadeautjes….

In dit typische Limburgse vakantiehuis is de kans op sintcadeautjes extra groot! De open haard staat namelijk in de woonkamer én in de keuken. Met een paar extra schoenen voor de haard en een extra liedje belooft dit een heerlijke Sinterklaas te worden.

