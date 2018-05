Dit mag volgens reizigers écht niet ontbreken in een hotelkamer

Als je op vakantie gaat, verwacht je van een hotelkamer toch wel de nodige dingen. Wat er dan echt niet mag ontbreken? Volgens reizigers zijn (veel) stopcontacten wel echt een must.

Want er is niks zo vervelend als je elektronische apparaten niet te kunnen opladen. Toch…? Dit kwam naar voren op het online forum Quora. Daar werd gevraagd wat mensen het belangrijkst vinden als ze een hotel uitkiezen. Ook gaven ze hier aan dat de stopcontacten dan wel op een logische plek moeten zitten. Op nummer twee staat gratis wifi en op nummer drie komt dan de kwaliteit van het bed. Eigenlijk wel ernstig dat we onze elektronische apparatuur voor comfort laten gaan. Tijd om even offline te gaan?

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock