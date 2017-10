Beestachtig leuk: IKEA komt met huisdieren-collectie

Mening huishouden draait op IKEA-producten en daar schamen we ons absoluut niet voor. We zijn dol op de Zweedse meubels die we vaak met bloed, zweet en tranen in elkaar weten te schroeven. Maar nu is er helemaal mooi nieuws: IKEA komt namelijk met een collectie voor huisdieren.

Lees ook: Met de nieuwe IKEA-app kun je je meubels gewoon even ‘proberen’

De collectie LURVIG (Zweeds voor ‘haren’, ja het is geniaal) is alles wat je hebben wilt. Van schattige bedjes tot krabpalen. Het handige is dat je de dierenmeubeltjes kunt matchen met je eigen meubel. Zo maak je van een tafelpoot een krabpaal, of schuif je je kattenmandje simpelweg in je KALLAX-kast.

De collectie is op dit moment te verkrijgen in Canada, Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk, maar wij verwachten dat het niet lang duurt voor ook wij ervan kunnen genieten. Kom maar op!

Bron: Newsmonkey | Beeld: IKEA Frankrijk