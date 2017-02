In dit bedrijf betalen ze je om de wereld rond te reizen én cocktails te proeven

Vorige week wisten we jullie te vertellen dat ze bij Mondelez International een ‘Chocolate and Cocoa Beverage Taster’ zochten en wij dachten meteen dat we onze droombaan gevonden hadden. Toch hebben we vandaag nog een betere vacature gevonden. De wereld rondreizen om cocktails te proeven en er nog voor betaald worden ook. Waar moeten we tekenen?!

Bij Absolut zijn ze op zoek naar iemand die de wereld wil rondreizen om verschillende cocktails te proeven. De titel van de vacature is ‘Sensory Expert‘ en je moet uiteraard vlijmscherpe zintuigen hebben als je in aanmerking wil komen voor de positie.

Per Hermansson, de vorige sensory expert, heeft besloten dat het welletjes geweest is en het bedrijf zoekt nu iemand om hem te vervangen. Het is volgens hem een geweldige baan, maar niet iedereen is geschikt. Naast getrainde smaakpapillen moet je ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo moet je innovatief zijn, het gezicht worden van Absolut en ook een stevige dosis creativiteit is mooi meegenomen.

Naast cocktails proeven mag je dus ook de hele wereld rondreizen, maar het hoofdkantoor – waar je ook veel tijd zal doorbrengen – is gelegen in Zweden. Wij beginnen dit weekend alvast te oefenen, schol!

via GIPHY

Lees ook: