Bedgeheimen: ‘Ik word helemaal wild als hij de baas speelt.’

Zij is 33 en galeriehouder. Hij is 40 en investeerder.

Ze hebben sinds negen maanden een verhouding. Zij hoopt op een toekomst samen.

Elizabeth

Vorige bedpartners: ‘Acht.’

De eerste keer: ‘Was een heel fijn verjaardagscadeau. Geen fijnere manier om 33 te worden dan in bed met hem.’

Wij vrijen: ‘Op elk ongestoord moment, liefst twee of drie keer.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Hij heeft heel doordringende ogen.’

Mijn favoriete standje: ‘Een onmogelijke keuze. Alles waarbij hij een dominante houding aanneemt, maakt me opgewonden.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik op mijn buik, met mijn gezicht in het kussen gedrukt en hij op zijn knieën achter me.’

Ultieme hotspot: ‘Die keer op de motorkap van zijn auto is zeker voor herhaling vatbaar.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘De baas speelt, geile dingen in mijn oor fluistert, mijn borsten en billen kust of wanneer ik hem hoor genieten.’

Ik droom weleens van: ‘Echt een nacht samen doorbrengen. Vrijend of slapend, dat maakt niet uit. Zolang hij maar niet naar huis hoeft.’

Ultieme turn-on: ‘Hij met ontbloot bovenlijf en in een simpele jeans met de knoop en rits open en een witte boxer eronder.’

Nee, bedankt: ‘Er is geloof ik niets dat hij me kan vragen wat ik niet op z’n minst een keer zou proberen.’

Minpuntje: ‘Dat spreekt voor zich, lijkt me. Hij is niet alleen van mij. Hoe fijn ik onze relatie ook vind, het doet pijn dat ik niet de enige ben.’

Ik geef mijn seksleven een 9

John

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Na maanden van stiekeme fantasieën verloor ik mijn zelfcontrole en heb ik me overgegeven aan mijn verlangens. Vanaf de eerste keer was ik hooked. Ik wilde alleen maar meer, vaker.’

Wij vrijen: ‘Zo vaak mogelijk. Ik heb altijd zin in haar.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ze heeft de lekkerste billen. Hun enige concurrentie zijn haar net zo onweerstaanbare borsten.’

Mijn favoriete standje: ‘Wanneer ze op haar buik ligt met haar benen dicht, lijk ik perfect in haar te passen.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Variatie is ons codewoord, maar vaak eindigt zij ergens op haar buik.’

Ultieme hotspot: ‘De vloer van haar appartement, de achterbank van mijn auto en de bank in mijn kantoor hebben sinds onze relatie een bijzondere betekenis.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Kreunt, schreeuwt en smeekt om meer. Ook naar haar kijken wanneer ze klaarkomt, is een goddelijke ervaring.’

Ik droom weleens van: ‘Een uitgebreide striptease of seks op haar kantoor. Hoewel… Het liefst zou ik onbezorgd met haar in mijn armen in slaap vallen na een vrijpartij.’

Ultieme turn-on: ‘Naast haar heerlijke blote lijf vind ik het fijn als ze me vraagt of ik met haar wil vrijen.’

Nee, bedankt: ‘Een trio met een andere man is absoluut geen optie.’

Minpuntje: ‘Elizabeth kan heel verdrietig, maar ook heel hard zijn als het over mijn thuissituatie gaat. Het doet me pijn als ik voel dat de situatie haar verdriet doet.’

Ik geef mijn seksleven een 9

