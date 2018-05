De bedgeheimen van Amber en Simon: ‘De eerste keer riep ik bijna de naam van mijn ex’

Zij is 25 en verpleegkundige. Hij is 30 en verkoper. Ze zijn zeven maanden samen.

Amber

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Was ik heel zenuwachtig. Ik had gigaveel vlinders in mijn buik. Simon had veel meer ervaring dan ik, dus ik was een beetje onzeker over mijn talenten in bed.’

We vrijen: ‘Twee tot drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Simon heeft prachtige ogen, waar hij heel verleidelijk mee kijkt.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind alles leuk, maar alleen on top kan ik af en toe klaarkomen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik merk dat we meestal in doggystyle eindigen. Hij is nogal fan van achterlangs.’

De hotspot: ‘Simon heeft een eigen appartement. Ik vind het spannend om het bij hem op de keukentafel of het aanrecht te doen.’

Grootste bedblunder: ‘Ik heb een keer keihard mijn hoofd gestoten tegen het hoofdeinde van het bed.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Een beetje arrogant en bazig doet. Het moet natuurlijk wel respectvol blijven, maar ik hou zo af en toe wel van wat dirty talk en machogedrag.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in de sportschool. Ik fantaseer dan dat hij nog dampt van het zweet als hij zijn shirt uittrekt. Dan zet hij me op het bankje, trekt hij mijn sportbroek uit en neemt hij me tussen de halters en de fitnesstoestellen.’

Nee, bedankt: ‘Een triootje zie ik niet zitten. Daar ben ik veel te onzeker voor.’

Minpuntje: ‘Ik woon nog steeds bij mijn ouders. Daarom hebben we alleen seks als ik bij Simon kan blijven slapen. Soms wordt het daardoor wat minder spontaan.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Simon

Vorige bedpartners: ‘Negen.’

De eerste keer samen: ‘Was voor mij eerder casual sex. Ik was niet op zoek naar een relatie, maar vond Amber wel aantrekkelijk. Na een paar afspraakjes werd ik toch verliefd. En niet alleen omdat ze goed is in bed.’

We vrijen: ’Twee tot drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Amber heeft net als ik Afrikaanse roots. Ik ben gek op haar ronde billen.’

Mijn favoriete standje: ‘Dat spreekt dan voor zich: doggystyle, met een geweldig uitzicht op haar billen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik ben een gezegend man: ze gaat graag voor mij in doggystyle zitten.’

De hotspot: ‘Het meest opwindend vind ik seks op locatie: in een club, in de kleedkamers van de sportschool of in een pashokje.’

Grootste bedblunder: ‘Toen we voor de eerste keer met elkaar naar bed gingen, riep ik bijna de naam van mijn ex. Puur uit gewoonte. Gelukkig bedacht ik me net op tijd.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me aankijkt met een blik die verraadt dat ze me wil verslinden. Dan kijkt ze zo ondeugend en verleidelijk.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in het vliegtuig. Binnenkort gaan we voor het eerst samen op vakantie. Ik heb al heel vaak gefantaseerd over seks tijdens die vlucht.’

Nee, bedankt: ‘Ik snap niet dat er mannen zijn die naar parenclubs of swingerfeestjes gaan. Geen andere handen aan het lijf van mijn meisje.’

Minpuntje: ‘Amber is een heel mooie vrouw, alleen ziet ze dat zelf niet altijd. Ze is vaak een beetje onzeker en houdt zichzelf daardoor in bed soms ook wat in.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

