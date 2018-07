Barcelona ontdekken als een local doe je zo!

Zin in een stedentrip naar Barcelona, maar niet in opgaan in het massatoerisme? Dan kun je de drukke maanden juli en augustus maar beter overslaan… Tenzij highlights als de Rambla en Sagrada Família niet zo nodig hoeven en je de stad wilt leren kennen als een local (en geloof ons, dat wil je!).

Carlijn werkt als journalist in de Spaanse stad en deelt haar tips op Barcelonatips.nl. Speciaal voor Flair tipt ze 7 plekken in Barcelona waar je kunt ontsnappen aan de vele toeristen die de stad ’s zomers overspoelen.

1. Naar de bunkers

Vanaf metrohalte Guinardó | Hospital de Sant Pau loop je zo – oké, met een beetje hulp van roltrappen en twee liftjes – richting de heuvel Turó de la Rovira. Bij de bunkers, gebouwd tijdens de Spaanse burgeroorlog, heb je het mooiste uitzicht over Barcelona. Ga niet midden op de dag, tenzij je een zonnesteek wilt oplopen.

2. Verstoppertje spelen

Blije kinderen en romantische dates gegarandeerd in het Parc del Laberint, het ‘doolhofpark’ in de rustige wijk Horta. Een kaartje voor het oudste stadspark kost je € 2,20 en dat is het geld meer dan waard.

3. Filmpje kijken

Tot 3 augustus kun je elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond vanaf 22.00 uur films (in originele versie, Spaans ondertiteld) kijken op stadsheuvel Montjuïc. Kaartjes zijn ter plekke te koop voor € 6,50. Neem wel een dekentje mee of extra trui, want het kan flink afkoelen.

4. ¡A la playa!

Natuurlijk moet er tijdens een stedentrip naar Barcelona een beetje gezwommen en gebakken worden. Het strand van La Barceloneta is altijd overvol (want dichtbij het centrum), maar een stuk verderop, na de twee hoge torens, kun je in alle rust je handdoek uitgooien.

5. Gaudí, maar dan anders

De Sagrada Família en Park Güell zijn prachtig, dus geen wonder dat het er altijd druk is. Maar wist je dat Barcelona nog meer Gaudí in petto heeft? Mijn favoriet is Casa Vicens in de wijk Gràcia. Het was Gaudí’s eerste huis in Barcelona, is pas sinds vorig jaar open voor publiek en nog niet ontdekt door de standaard toerist.

6. Schatzoeken

Op zoek naar een uniek souvenir voor jezelf of het thuisfront? Probeer het eens op de Encants-markt, een gigantische rommelmarkt in de hippe wijk Poblenou. Hier worden complete inboedels verkocht en wie goed zoekt kan zomaar een prachtaankoop doen.

7. Vermout op zondag

De wijk Sant Antoni grenst aan de oude binnenstad maar is gek en gelukkig genoeg nog geen toeristische trekpleister. In mei opende de prachtige vernieuwde markthal, waar het op zondag boekenmarkt is. Locals drinken op zondagochtend graag een glas vermout in een van de vele barretjes, bijvoorbeeld in de hippe straat Carrer del Parlament (waar je overigens ook erg goed kunt brunchen, bijvoorbeeld bij Federal of Cometa).

