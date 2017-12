Bah: zóveel bacteriën zitten er in de theezakjes op je werk

Denk eens na: hoeveel kopjes thee drink jij gemiddeld op je werk? De kans is groot dat het er meer dan een is. Na het lezen van dit artikel zal je daar waarschijnlijk verandering in gaan brengen, want Brits onderzoek wijst uit dat er héél veel bacteriën op de theezakjes op je werk zitten. Brrr…

Lees ook: Thee met proseccosmaak, anyone? Je vindt het bij Aldi

Klaar voor de schokkende feiten? Het Britse bedrijf Initial Washroom Hygiëne laat weten dat er gemiddeld zo’n 4000 bacteriën op de theezakjes zitten, die voor algemeen gebruik beschikbaar zijn in het keukentje op je werk. Even ter vergelijking: op een toiletbril zitten er gemiddeld maar zo’n 220 bacteriën…

Niet alle theezakjes zijn zo vies, want deze cijfers gaan over losse theezakjes die zonder extra zakje verpakt zijn in een doos. Hoe het kan dat deze zakjes zo vies zijn? Allereerst wordt de theedoos gemiddeld door heel veel verschillende handen aangeraakt en daarnaast is de gemeenschappelijke keuken een broedplaats voor bacteriën.

Durf jij nog thee te drinken op kantoor, of neem jij voortaan je eigen theezakjes mee naar je werk?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome